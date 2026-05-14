Підліток влаштував різанину просто у школі Кропивницького: перші подробиці

У школі Кропивницького дев’ятикласник поранив ножем однокласника / © Національна поліція Кіровоградської області

Реклама

У Кропивницькому в одній зі шкіл стався інцидент за участю учнів 9 класу. Під час конфлікту один із підлітків завдав ножових поранень іншому школяреві. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.

Про це повідомили у поліції Кіровоградської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, подія сталася перед початком уроку в класі, коли вчителя там ще не було. Між двома дев’ятикласниками виникла сварка, під час якої один із учнів поранив іншого ножем.

Реклама

«Потерпілого оперативно госпіталізували медики. Наразі він перебуває у лікарні, лікарі надають йому допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та психологи», — йдеться в повідомлені.

Зазначається, що зараз правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту, а також визначають правову кваліфікацію події.

У школі Кропивницького дев’ятикласник поранив ножем однокласника / © Національна поліція Кіровоградської області

Нагадаємо, у квітні в Тернополі суперечка між двома неповнолітніми дівчатами переросла в конфлікт, унаслідок якого одна з них зазнала численних ножових поранень.

Новини партнерів