Підліток влаштував різанину просто у школі Кропивницького: перші подробиці
В одній зі шкіл Кропивницького сталася сутичка між учнями 9 класу, яка завершилася різаниною.
У Кропивницькому в одній зі шкіл стався інцидент за участю учнів 9 класу. Під час конфлікту один із підлітків завдав ножових поранень іншому школяреві. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.
Про це повідомили у поліції Кіровоградської області.
За попередньою інформацією правоохоронців, подія сталася перед початком уроку в класі, коли вчителя там ще не було. Між двома дев’ятикласниками виникла сварка, під час якої один із учнів поранив іншого ножем.
«Потерпілого оперативно госпіталізували медики. Наразі він перебуває у лікарні, лікарі надають йому допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та психологи», — йдеться в повідомлені.
Зазначається, що зараз правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту, а також визначають правову кваліфікацію події.
