ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
549
Час на прочитання
1 хв

Підліток влаштував різанину просто у школі Кропивницького: перші подробиці

В одній зі шкіл Кропивницького сталася сутичка між учнями 9 класу, яка завершилася різаниною.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
У школі Кропивницького дев’ятикласник поранив ножем однокласника

У школі Кропивницького дев’ятикласник поранив ножем однокласника / © Національна поліція Кіровоградської області

У Кропивницькому в одній зі шкіл стався інцидент за участю учнів 9 класу. Під час конфлікту один із підлітків завдав ножових поранень іншому школяреві. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.

Про це повідомили у поліції Кіровоградської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, подія сталася перед початком уроку в класі, коли вчителя там ще не було. Між двома дев’ятикласниками виникла сварка, під час якої один із учнів поранив іншого ножем.

«Потерпілого оперативно госпіталізували медики. Наразі він перебуває у лікарні, лікарі надають йому допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та психологи», — йдеться в повідомлені.

Зазначається, що зараз правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту, а також визначають правову кваліфікацію події.

У школі Кропивницького дев’ятикласник поранив ножем однокласника / © Національна поліція Кіровоградської області

У школі Кропивницького дев’ятикласник поранив ножем однокласника / © Національна поліція Кіровоградської області

Нагадаємо, у квітні в Тернополі суперечка між двома неповнолітніми дівчатами переросла в конфлікт, унаслідок якого одна з них зазнала численних ножових поранень.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
549
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie