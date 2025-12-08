Сварка закінчилась відрубаними пальцями: що відомо про інцидент на Рівненщині (фото)

Ніж у руці / © pixabay.com

Реклама

У селі Голубне Рівненської області 24-річний чоловік під час конфлікту ампутував два пальці своєму 22-річному знайомому, звинувативши його у крадіжці грошей. Зловмисник використав ніж та молоток.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Напередодні у селі Голубне між 24-річним власником будинку та його 22-річним гостем виникла суперечка. Під час конфлікту старший чоловік звинуватив молодшого у викраденні грошей, що нібито сталося кілька днів тому. Вимагаючи повернути «вкрадене», 24-річний чоловік схопив ніж і молоток, після чого жорстоко ампутував два пальці на руці свого знайомого.

Реклама

Постраждалий зміг самостійно звернутися за медичною та допомогою та до правоохоронців.

Під час обшуку в оселі нападника поліція виявила та вилучила закривавлений ніж, молоток, а також корпус бойової гранати «Ф-1» із запалом.

Вилучений ніж

Вилучений корпус бойової гранати «Ф-1» із запалом

Слідчий відкрив кримінальні провадження за статтями про умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження та про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру.

Крім того, поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом крадіжки грошей, яку міг скоїти раніше судимий 22-річний чоловік у 24-річного односельчанина. Встановлюються усі обставини.

Реклама

До слова, апеляційний суд Дніпра посилив вирок чоловіку, який на дитячому майданчику напав на підлітків і смертельно поранив одного з них. Хлопець помер у лікарні. Так, покарання для вбивці збільшено до 15 років ув’язнення.