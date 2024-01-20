“Свавілля замість правосуддя”: бізнесмен Мазепа прокоментував запобіжний захід

Бізнесмен Ігор Мазепа, якого звинувачують у створенні організованої злочинної групи для заволодіння земельними ділянками на березі Дніпра біля Києва, прокоментував обраний йому судом запобіжний захід — тримання під вартою із заставою 349 млн грн.

У суботу, 20 січня, у дописі на Facebook-сторінці він заявив, що така сума є непідйомною для будь-якого українського бізнесмена.

“Жоден бізнесмен в цій країні не зможе за короткий термін із свого бізнесу витягнути такі кошти. А більшість і ніколи не зможе. Тобто, ця застава - це фактично

безальтернативний арешт”, - вважає Ігор Мазепа.

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Також він висловив здивування, чому саме така сума з’явилася в рішенні суду, припустивши, що суддя “просто поділив забаганки прокурора на два” (прокуратура клопотала про запобіжний захід для бізнесмена у вигляді тримання під вартою із заставою 700 млн грн).

“А якщо би прокурор у своїй забаганці два нулика дописав, то я би мав внести 35 мільярдів? Серед не-чиновників, тільки у двох справах присуджували більші застави, але там і фігурували мільярдні суми. Нагадаю, що у моїй справі йдеться лише про 7 мільйонів… Тому я впевнено кажу про свавілля замість правосуддя”, - заявив підозрюваний.

Також Ігор Мазепа висловив припущення, що його затримання стало наслідком його критики “того правоохоронного свавілля, яке все частіше доводиться відчувати бізнесменам на власній шкірі” і боротися з яким покликана заснована ним громадська ініціатива “Маніфест 42”.

“Це, мабуть, співпадіння, що за неповний місяць правоохоронці вже прийшли до двох активних маніфестантів?” - запитує він.

При цьому бізнесмен зауважив, що ініціатори “Маніфесту 42” не висували та не висуватимуть жодних політичних гасел та вимог і працюють разом з владою за одне: за процвітання України.

“Сьогодні ми задля цієї мети працюємо з вами, а завтра – з вашими наступниками. Але ми однозначно проти того, щоб ви чи ваші наступники доїли бізнес. Ми завжди проти свавілля чиновників та правоохоронців. Та і ви завтрашні теж будете проти”, - написав він.

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 19 січня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесменові Ігорю Мазепі, якого звинувачують в організації злочинної групи, що протиправно заволоділа землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

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