У Львові невістка не запросила свекруху на кладовище і поплатилась за це

Невістка стверджувала, що свекруха образилась на неї і тому викликала поліцію.

У Львові на 170 грн оштрафували жінку через конфлікт з її свекрухою.

Про це йдеться у постанові Залізничного райсуду м. Львова.

За даними суду, невістку судили через те, що вона у листопаді 2024 року образила свою свекруху. Зокрема висловилась у її бік "нецензурною лайкою, внаслідок чого могла бути завдана шкода психологічному здоров`ю потерпілої, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.173-2 КУпАП".

На одному із судових слухань невістка зауважила, що невинна. Вона розповіла, що 3 листопада разом із чоловіком приїхали з кладовища. Свекруха образилась на подружжя, бо поїхали без неї та викликала поліцію.

Матеріали суду

Проте суд проаналізував рапорти поліцейських та відеозапис з нагрудних камер копів, які підтверджували сімейне насильство у бік потерпілої.

А тому суд визнав невістку винною за ч.1 ст.173-2 КУпАП та оштрафував на 170 грн. Також вона повинна сплатити 605 грн судового збору.

Нагадаємо, на Прикарпатті свекруха палицею побила невістку, бо вона не дозволяла їй жити з онуками.

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