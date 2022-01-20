Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Сверблячка по всьому тілу та почервоніння: у Тернополі дівчина викликала "швидку" через кекс

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сверблячка по всьому тілу та почервоніння: у Тернополі дівчина викликала "швидку" через кекс

Credits

У неї медики діагностували харчову алергічну реакцію.

У Тернополі через солодкі кекси у дівчини почалася сильна алергічна реакція. Допомогу їй приїхали надавати медики.

Про це пише видання “Тернопільські події”.

Як стало відомо, 21-річна дівчина з'їла солодкий кекс, через який у неї одразу розпочалася сильна алергічна реакція. У неї почалися по всьому тілу висипання, свербіж, кропив'янка, загальна стомлюваність. На місце дівчина викликала робітників швидкої допомоги.

Медики надали їй всю необхідну допомогу та зазначили, що у неї справді з'явилася алергічна реакція харчової поведінки. Наразі вона проходить лікування вдома.

Читайте також:

Алергія на котів і собак: причини, симптоми, як боротися — лікарка-алерголог Ольга Наумова

Алергія на котів і собак: причини, симптоми, як боротися — лікарка-алерголог Ольга Наумова
Наступна публікація