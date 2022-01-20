Сверблячка по всьому тілу та почервоніння: у Тернополі дівчина викликала "швидку" через кекс

Сверблячка по всьому тілу та почервоніння: у Тернополі дівчина викликала "швидку" через кекс

У неї медики діагностували харчову алергічну реакцію.

У Тернополі через солодкі кекси у дівчини почалася сильна алергічна реакція. Допомогу їй приїхали надавати медики.

Про це пише видання “Тернопільські події”.

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Як стало відомо, 21-річна дівчина з'їла солодкий кекс, через який у неї одразу розпочалася сильна алергічна реакція. У неї почалися по всьому тілу висипання, свербіж, кропив'янка, загальна стомлюваність. На місце дівчина викликала робітників швидкої допомоги.

Медики надали їй всю необхідну допомогу та зазначили, що у неї справді з'явилася алергічна реакція харчової поведінки. Наразі вона проходить лікування вдома.

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