Свердлили бетон та розбирали вбиральні: у Харкові розгорнули неймовірну рятувальну операцію з порятунку кота Семена

Вся рятувальна операція тривала близько шести годин.
У Харкові місцеві мешканці, щоб урятувати кота Семена, розгорнули справжню рятувальну операцію. Четверолапий впав у вентиляцію і просидів там кілька днів.
Про це повідомили у волонтерській групі "Порятунок тварин Харків".
Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Зубенко. Там кіт на ім'я Семен впав у покинуту шахту поряд із вентиляційним каналом. Те, що кіт застряг, чули одночасно кілька поверхів. Так тривало три дні.
“Для того щоб знайти кота, потрібно було пробурити дірки у квартирах на різних поверхах. Скрізь бетонні стіни. Щоб зробити маленьку дірку, потрібно багато сил та часу. Кожну треба було просвітити телефоном з камерою, щоб зрозуміти, куди йде отвір вентканалу і чи є там кіт. За весь час навіть ті, хто спочатку нейтрально ставився до ситуації, почали переживати та ходили з квартири до квартири та морально підтримували”, — розповіли у волонтерській групі.
Зрештою, кота знайшли на шостому поверсі. У квартирі, через яку довелося робити “прохід” у вентиляційний канал, саме проводилися ремонтні роботи — там чотирилапого й виявили.
“Мяукання було виразно чути вздовж стіни ванної. Зрозуміли, що кіт Сема може там вільно пересуватися. Чергову дірку зробили у кутку. І потрапили у потрібне місце. Кіт сидів у простінку між стелею п'ятого та шостого поверхів. Хід, через який Сема в нього потрапив, був повністю завалений сміттям. Думали, що кіт злякається і не захоче виходити, але він дуже контактний. Відчувши людську руку, він подався вперед і одразу почав мурчати”, — додали у волонтерській групі.
Місцеві мешканці дістали кота, напоїли його та нагодували. Зараз він приходить до тями і шукає нових господарів.
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