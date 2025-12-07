ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
438
Час на прочитання
1 хв

Священник-блогер Філюк отримав повістку одразу після похорону Героя

Військові ТЦК вручили повістку відомому священнику-блогеру Олексієві Філюку.

Ігор Бережанський
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Олексій Філюк

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини отримав повістку одразу після похорону загиблого героя.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Священник розповів, що після похорону прощання з воїном до нього підійшли військові ТЦК і вручили повістку.

«Мaю ще повістку до військa. Всьо. Прощaйте дорогa родино, йду боронити Укрaїну. Похоронили воїна на площі, а після похорону воїна мені вручили повістку. Хейтери, тіштеся! Такий день, нехай Бог боронить: посилку вкрали, повістку отримав», — сказав він.

Нагадаємо, раніше Філюка запитали, чому він досі не на фронті. Священник відповів, що має законне право на відстрочку. У коментарях уточнили, що з чотирьох його всиновлених дітей — двоє вже повнолітні. Проте зауважимо, що не підлягають призову по мобілізації особи-усиновлювачі, які утримують хоча б одну дитину віком до 18 років, яка до моменту усиновлення мала статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Раніше Олексій Філюк пояснив, чи є гріхом «здавати» родичів до ТЦК.

