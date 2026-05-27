Священник наводив ракетні удари по Одесі: СБУ затримала агента РФ

Служба безпеки України затримала клірика УПЦ МП, який наводив російські «Іскандери» по Одесі у березні 2024 року. Зокрема, контррозвідники затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ).

Про це повідомили у СБУ.

Служба безпеки України затримала клірика УПЦ Московського Патріархату, який наводив ракетні удари Росії по Одесі у 2024 році. Чоловіка завербували росіяни. Він скоригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року.

Тоді за його даними росіяни завдали удару по рекреаційній зоні двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Перша російська ракета прилетіла у житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру обласного центру. Священнослужитель був переконаний, що саме там жили українські військові.

Другий удар прийшовся на цю ж локацію, коли на місце прибули рятувальники.

«Після вогневого ураження агент „прозвітував“ російському ГРУ про наслідки повітряної атаки РФ і „заліг на дно“, щоб уникнути викриття», — повідомляють у СБУ.

Однак йому це не допомогло. Співробітники СБУ встановили причетність священнослужителя до коригування ударів по Одесі. Його затримали за місцем проживання.

Слідчі встановили, що священнослужитель УПЦ МП потрапив до уваги росіян, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

«Після вербування священник, не знімаючи церковної ряси, обходив місто, щоб позначити на Google-Картах геолокації потенційних „цілей“», — зазначають у СБУ.

Усю зібрану інформацію затриманий передавав до чат-бота, який адміністрував зрадник України Сергій Лебедєв (псевдонім «Лохматий»). Він переховується у Донецьку та працює на російську воєнну розвідку.

Крім усього, священник передавав росіянам координати розташування сил і засобів ППО Одеської області, злив дані про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, інформував росіян про наслідки ураження енергооб’єктів у місті.

Під час обшуків у священника вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з російською розвідкою.

Клірику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію на Харківщині, під час якої затримала агента ФСБ.

Чоловік займався коригуванням російських ударів по Харкову та збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони. Зловмисник діяв спільно зі своєю дружиною, яку СБУ викрила та затримала ще у січні 2026 року.

Раніше вона передавала ворогу координати українських військових на Дніпропетровщині через Telegram-бота, а згодом до співпраці залучили її чоловіка.

Для збору інформації фігурант їздив Харковом у громадському транспорті під виглядом пасажира або на автомобілі знайомої, яка не знала про його злочинну діяльність. Він приховано фотографував місця базування особового складу й техніки ЗСУ, позначав координати на Google-картах і передавав куратору з ФСБ через анонімний акаунт.

Агента затримали у власній оселі, де під час обшуків вилучили смартфон та ноутбук із доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі затриманий перебуває під вартою — йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

