Священник УГКЦ заявив, що смерть солдатів марна без 3+ дітей

ЗСУ / © СБУ

Реклама

Священник української греко-католицької церкви Дмитро Романко висловив думку про демографічну відповідальність громадян під час війни.

Про це він написав у своїй соцмережі.

«Відмова від народження 3+ дітей робить загибель наших військових даремною. Бо навіщо віддавати своє життя за країну, в якій і так проживатимуть інші народи?» — написав Романко.

Реклама

Його слова викликали різку критику користувачів соцмереж, які звинуватили священника у знеціненні життя військових та спробі нав’язати жінкам обов’язок народжувати дітей.

© Скріншот

Багато коментаторів також нагадали, що це не перший скандальний допис Дмитра Романка. У його попередніх публікаціях уже неодноразово з’являлися мізогінні висловлювання, висловлювання проти права на аборт та судження, які користувачі називають проявами репродуктивного насильства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що демограф прокоментував вірусне відео про нестачу чоловіків і назвав причини, чому зараз їх можуть рідше бачити на вулицях міст.