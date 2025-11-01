- Дата публікації
Священник УГКЦ заявив, що смерть солдатів марна без 3+ дітей
Дмитро Романко спричинив суперечки словами про сенс жертв солдатів.
Священник української греко-католицької церкви Дмитро Романко висловив думку про демографічну відповідальність громадян під час війни.
Про це він написав у своїй соцмережі.
«Відмова від народження 3+ дітей робить загибель наших військових даремною. Бо навіщо віддавати своє життя за країну, в якій і так проживатимуть інші народи?» — написав Романко.
Його слова викликали різку критику користувачів соцмереж, які звинуватили священника у знеціненні життя військових та спробі нав’язати жінкам обов’язок народжувати дітей.
Багато коментаторів також нагадали, що це не перший скандальний допис Дмитра Романка. У його попередніх публікаціях уже неодноразово з’являлися мізогінні висловлювання, висловлювання проти права на аборт та судження, які користувачі називають проявами репродуктивного насильства.
