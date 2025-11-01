ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1159
1 хв

Священник УГКЦ заявив, що смерть солдатів марна без 3+ дітей

Дмитро Романко спричинив суперечки словами про сенс жертв солдатів.

Наталія Магдик
ЗСУ

ЗСУ / © СБУ

Священник української греко-католицької церкви Дмитро Романко висловив думку про демографічну відповідальність громадян під час війни.

Про це він написав у своїй соцмережі.

«Відмова від народження 3+ дітей робить загибель наших військових даремною. Бо навіщо віддавати своє життя за країну, в якій і так проживатимуть інші народи?» — написав Романко.

Його слова викликали різку критику користувачів соцмереж, які звинуватили священника у знеціненні життя військових та спробі нав’язати жінкам обов’язок народжувати дітей.

/ © Скріншот

© Скріншот

Багато коментаторів також нагадали, що це не перший скандальний допис Дмитра Романка. У його попередніх публікаціях уже неодноразово з’являлися мізогінні висловлювання, висловлювання проти права на аборт та судження, які користувачі називають проявами репродуктивного насильства.

1159
