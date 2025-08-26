Священника УПЦ МП мобілізували під час хресного ходу до Почаєва

Протоієрей Богдан Матвіїв / © zaxid.net

Під час традиційної хресної ходи до Почаєва був мобілізований протоієрей УПЦ МП Богдан Матвіїв, клірик Кременчуцької єпархії.

Про це повідомляє Zaxid.net та Facebook-спільнота «Діалог.тут».

Повідомляється, що священника затримали, коли він перевозив на своєму авто хворих і втомлених паломників до Свято-Успенської Почаївської лаври.

Факт мобілізації підтвердили у Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, однак деталі не надали. У центрі зазначили, що під час дії воєнного стану військовозобов’язані повинні мати оформлені необхідні документи для відстрочки чи бронювання.

За останніми даними, священник уже перебуває на Рівненському полігоні, повідомляє його дружина. У родині Матвіївих п’ятеро дітей, троє з яких повнолітні; старший син є військовослужбовцем та учасником бойових дій.

Щорічно в серпні віряни УПЦ МП здійснюють прощу з Кам’янець-Подільського кафедрального собору на Хмельниччині до Почаївської лаври — близько 250 км пішки. У різні роки хресна хода збирала 20–30 тисяч паломників, повідомляє сама церква.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про можливість оформлення броні для священнослужителів, відповідно до списку посад, затвердженого Державною службою з етнополітики. А також повідомлялось, які саме священники матимуть право на таку бронь.