Священник розповів, чи можна ставити ялинку після смерті родича

Відомий священник-блогер Олексій Філюк поділився думкою щодо традиції ставити новорічну ялинку, якщо в хаті нещодавно помер родич. На його переконання, сум і святкування не взаємопов’язані.

Про це він розповів в Instagram.

«Ну а чого не можна? Не плутайте, браття і сестри, борщ і мухи докупи. Людина вмерла — є жалоба, жалуйте, ну то собі жалуйте», — зазначив він.

При цьому священик закликав враховувати інтереси дітей у родині: «Якщо в хаті дітки і хочуть свята маленького, хочуть ялиночки, то чого діти мають страждати через те, що в них вмерла баба троюрідна в Сибірі?».

Він підкреслив, що немає християнського вчення, яке забороняло б ставити ялинку після смерті родича, тож «хочете ставити — ставте. Незалежно від того, чи вмерла, чи не вмерла».

«Що мрець має до ялинки? Все, людина відійшла, пам’ять про неї залишилася, а діткам маленьким ялиночку ставте», — резюмував священик і закликав не сваритися через це.

