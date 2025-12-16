ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

Священник розповів, чи можна ставити ялинку після смерті родича

За словами священика, сум і святковий настрій можна поєднувати, особливо заради дітей.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Діти

Діти / © Pixabay

Відомий священник-блогер Олексій Філюк поділився думкою щодо традиції ставити новорічну ялинку, якщо в хаті нещодавно помер родич. На його переконання, сум і святкування не взаємопов’язані.

Про це він розповів в Instagram.

«Ну а чого не можна? Не плутайте, браття і сестри, борщ і мухи докупи. Людина вмерла — є жалоба, жалуйте, ну то собі жалуйте», — зазначив він.

При цьому священик закликав враховувати інтереси дітей у родині: «Якщо в хаті дітки і хочуть свята маленького, хочуть ялиночки, то чого діти мають страждати через те, що в них вмерла баба троюрідна в Сибірі?».

Він підкреслив, що немає християнського вчення, яке забороняло б ставити ялинку після смерті родича, тож «хочете ставити — ставте. Незалежно від того, чи вмерла, чи не вмерла».

«Що мрець має до ялинки? Все, людина відійшла, пам’ять про неї залишилася, а діткам маленьким ялиночку ставте», — резюмував священик і закликав не сваритися через це.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олексій Філюк з Тернопільщини розповів, чи можна жінкам заходити до церкви без хустки й у штанах, а не спідниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie