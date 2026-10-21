Святкував день народження доньки й зґвалтував дитину: на Одещині затримали 32-річного чоловіка

Затримання підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої дівчинки / © Національна поліція України

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В Одеській області правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої дівчинки. За даними слідства, один з епізодів насильства стався в жовтні 2025 року під час святкування дня народження його однорічної доньки.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Національна поліція України.

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За версією слідства, чоловік разом зі співмешканкою товаришував із родиною дитини та користувався довірою її батьків. Вони дозволяли йому доглядати за дівчинкою, чим, як стверджують правоохоронці, він неодноразово користувався для вчинення сексуального насильства.

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«Один з епізодів стався у жовтні 2025 року під час святкування дня народження його власної однорічної доньки. Тоді чоловік завів 10-річну дівчинку до окремої кімнати та зґвалтував її», — повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, надалі підозрюваний продовжував шукати нагоди залишитися з дитиною наодинці. Як зазначили в прокуратурі, він також психологічно тиснув на дівчинку та погрожував розправою над її батьками, щоб вона нікому не розповідала про пережите.

© Національна поліція України

У Національній поліції уточнили, що чоловік заманював дитину до себе додому під різними приводами. Правоохоронці затримали його та повідомили про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14-річного віку, зокрема повторно.

Наразі слідство встановило щонайменше три епізоди ймовірного сексуального насильства, які, за версією правоохоронців, відбувалися в різний час упродовж 2025–2026 років.

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Дії підозрюваного кваліфікували за частинами 4 та 6 статті 152 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за інкриміновані злочини — довічне позбавлення волі.

За клопотанням Ізмаїльської окружної прокуратури суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває. Вину підозрюваного має бути доведено в суді.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині правоохоронці затримали 34-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчинки.

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