Укрaїнa
60
1 хв

"Свято наближається": СБУ заінтригувала новорічним відео з вантажівками і дронами

СБУ привітала українців з прийдешнім Новим роком незвичайним ШІ-відео під культову мелодію «Свято наближається», але з бойовим підтекстом.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Кадри з новорічного відео від СБУ з вантажівками і Василем Малюком

Служба безпеки України (СБУ) опублікувала 31 грудня інтригувальне новорічне відео під відому пісню «Свято наближається» з можливим натяком на атаку дронами по Кримському мосту.

Відповідний ролик з’явився на TikTok-каналі СБУ.

На згенерованому штучним інтелектом відео зображені червоні святкові вантажівки, тільки от замість написів Coca-Cola на них видніються написи SBU. За кермом однієї з вантажівок показаний очільник спецслужби Василь Малюк у шапці Санта-Клауса. Показаний і його чорний собака на тлі Кримського мосту, яким їдуть вантажівки.

В якийсь момент з однієї з машин вилітає низка дронів. А завершується відео тим, що боєць СБУ вішає на ялинку новорічну кульку з логотипом спецслужби.

«Свято наближається… ми все плануємо», — йдеться у підписі до ролика.

Зауважимо, що це святкове відео від СБУ — відсилання до успішної, проведеної влітку операції «Павутина», в межах якої були атаковані російські військові аеродроми та літаки. У грудні The Wall Street Journal розкрило деталі «Павутини». Ключовими агентами виступило подружжя українців Артем та Катерина Тимофєєви, які створили в РФ логістичну мережу для таємного перевезення безпілотників, замаскованих під мисливські кабіни. Попри критичний момент, коли водій вантажівки випадково побачив прихований вантаж, операцію вдалося врятувати завдяки вигаданій легенді.

60
