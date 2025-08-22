Святослав Вакарчук: сотні мільйонів гривень для Сил оборони від концертної діяльності «Океану Ельзи»

Реклама

У новому випуску проєкту OK TALK з Олександром Комаровим лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук розповів, як музика стала не лише інструментом підтримки українців у час війни, а й ефективним механізмом допомоги для війська.

За словами музиканта та громадського діяча, його особисті ініціативи та концертна активність гурту допомогли зібрали вже декілька сотень мільйонів гривень на армію.

«Починаючи з початку 2022 року, ми працюємо в якомусь сенсі як благодійний фонд», — зазначив Вакарчук.

Реклама

Артист наголосив, що головною метою його публічної присутності останні три роки стало не шоу, а підтримка країни в найскладніший момент. Він продовжує виступати в Україні та за кордоном, і всі ці події мають благодійний характер.

«Кумулятивно те, що зробив я, мій фонд і група «Океан Ельзи» — це вже декілька сотень мільйонів гривень», — підкреслив Вакарчук.

Йдеться про допомогу військовим підрозділам, медичним закладам, передачу дронів, РЕБів, потрібного обладнання, медичних засобів, як самостійно, так і у співпраці з великими благодійними фондами. Важливу роль у цьому відіграють безпосередньо глядачі — люди, які приходять на концерти, купують квитки, беруть участь в аукціонах тощо.

«Ми всі разом зробили справу. І це важливо, що це не Слава чи чотири музиканти на сцені, а це ті десятки тисяч людей, які приходять (мається на увазі – на концерти). Це їхня, в тому числі, заслуга», — підкреслив фронтмен «Океану Ельзи».

Реклама

Символом об’єднання культури, бізнесу та волонтерства став проєкт «Дороги Перемоги». Влітку 2022 року Київстар, легендарний гурт «Океан Ельзи» та фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» об’єдналися заради спільної мети – зібрати кошти на нові пікапи для військових. Завдяки внеску Київстар та підтримці українців і партнерів вдалося акумулювати майже 15 мільйонів гривень, на які придбали 15 надійних автівок для ЗСУ. У межах цієї ініціативи відбулася й прем’єра кліпу на пісню «Квіти мінних зон» гурту «Океан Ельзи» – художньої роботи, що закликає пам’ятати про тих, хто щодня захищає нашу свободу та виборює перемогу України на полі бою.

Вакарчук зізнався, що не вважає свою благодійну діяльність жертвою чи героїзмом. Навпаки, він сприймає її як усвідомлену інвестицію у безпеку власної родини, зокрема дітей, а також у майбутнє України загалом.

«Я інвестував це в безпеку своїх дітей, якщо так можна сказати, і в безпеку мільйонів українців і інших дітей», — сказав музикант.

Він також наголосив, що продовжить працювати в цьому напрямі, незалежно від зовнішніх обставин — доки в країні триває війна і доки його робота може приносити користь.

Реклама

Окремо Вакарчук звернув увагу на психологічну складову виступів. На його думку, концерти мають не лише фандрейзингову функцію, а й терапевтичну. Для багатьох українців це можливість побути разом, відчути спільність і підтримати внутрішню рівновагу в умовах постійного стресу.

Артист також поділився, що під час поїздок на фронт, у шпиталі чи до військових частин завжди намагається бути максимально чесним і уважним до людей.

Довідково:

YouTube-проєкт OK TALK — авторський подкаст президента Київстар Олександра Комарова, в якій він веде бесіди з зірковими гостями, бізнесменами та інфлюенсерами. Серед учасників шоу — Андрій Садовий, Данило Гетьманцеві Олег Гороховський, Михайло Федоров, Сергій Жадан, Євген Нищук, Ольга Харлан та інші відомі українці. Наразі доступно вже 40 випусків.