Святослав Вакарчук виступив на зруйнованій росією ТЕС ДТЕК після найскладнішої зими

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Побував на одному з уражених російською ракетою енергоблоків станції, де словом і піснею підтримав наших енергетиків. Вони — справжні герої. Ризикуючи життям, під постійними обстрілами російських шахедів і ракет, роблять усе можливе, щоб у наших домівках були світло і тепло. Було особливо щемко співати в таких умовах. Разом ідемо вперед!», — сказав Святослав Вакарчук.

Зазначається, що концерт для енергетиків приурочений до завершення найскладнішого в історії країни опалювального сезону, коли росія інтенсивно вела обстріли під час найхолоднішої за 15 років зими.

«Ми пройшли найскладнішу зиму в історії української енергетики. Попри безпрецедентні атаки, енергетики ДТЕК вистояли, забезпечили стабільну роботу системи та довели свій професіоналізм і відданість справі. Завершення цього опалювального сезону — результат щоденної самовідданої праці тисяч людей», — наголосив генеральний директор «ДТЕК Енерго» Олександр Фоменко.

Нагадаємо, раніше на одній зі зруйнованих ТЕС ДТЕК прозвучала різдвяна композиція "Щедрик" у виконанні хору та оркестру.