Святослав Вакарчук виступив на зруйнованій росією ТЕС ДТЕК після найскладнішої зими
Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук виступив перед енергетиками компанії ДТЕК на теплоелектростанції, яка була зруйнована російськими ракетами та дронами.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Побував на одному з уражених російською ракетою енергоблоків станції, де словом і піснею підтримав наших енергетиків. Вони — справжні герої. Ризикуючи життям, під постійними обстрілами російських шахедів і ракет, роблять усе можливе, щоб у наших домівках були світло і тепло. Було особливо щемко співати в таких умовах. Разом ідемо вперед!», — сказав Святослав Вакарчук.
Зазначається, що концерт для енергетиків приурочений до завершення найскладнішого в історії країни опалювального сезону, коли росія інтенсивно вела обстріли під час найхолоднішої за 15 років зими.
«Ми пройшли найскладнішу зиму в історії української енергетики. Попри безпрецедентні атаки, енергетики ДТЕК вистояли, забезпечили стабільну роботу системи та довели свій професіоналізм і відданість справі. Завершення цього опалювального сезону — результат щоденної самовідданої праці тисяч людей», — наголосив генеральний директор «ДТЕК Енерго» Олександр Фоменко.
Нагадаємо, раніше на одній зі зруйнованих ТЕС ДТЕК прозвучала різдвяна композиція "Щедрик" у виконанні хору та оркестру.