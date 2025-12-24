ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
90
1 хв

Святвечір без світла: росіяни знеструмили Чернігів та частину області

Через обстріли 24 грудня на Чернігівщині пошкоджено енергооб’єкти: в області тривають відключення

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Наслідки атаки на Чернігівщину: ворог поцілив у важливі об’єкти енергетики

Сьогодні у Святвечір, 24 грудня, на Чернігівщині ввнаслідок російських обстрілів пошкоджено кілька важливих енергооб’єктів.

Про це передає «Чернігівобленерго».

Внаслідок атаки, знеструмлені абоненти міста Чернігова та низки населених пунктів Чернігівського району.

«Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт», — запевнили в обленерго.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 грудня, у Чернігові російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок.

90
