Святвечір без світла: росіяни знеструмили Чернігів та частину області
Через обстріли 24 грудня на Чернігівщині пошкоджено енергооб’єкти: в області тривають відключення
Сьогодні у Святвечір, 24 грудня, на Чернігівщині ввнаслідок російських обстрілів пошкоджено кілька важливих енергооб’єктів.
Про це передає «Чернігівобленерго».
Внаслідок атаки, знеструмлені абоненти міста Чернігова та низки населених пунктів Чернігівського району.
«Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт», — запевнили в обленерго.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 грудня, у Чернігові російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок.