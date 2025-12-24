Святвечір на Черкащині розпочався з удару РФ: є поранений

Пошкодження у Черкасах 24 грудня

У середу 24 грудня, на Святвечір, російські окупанти завдали удару по Черкащині.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, Святвечір на Черкащині розпочався з ворожої атаки. Сили ППО знешкодили російську ракету в Черкаському районі.

«Маємо одного травмованого. На щастя, не тяжкий», — зазначив голова ОВА.

За попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено заклад освіти, гаражний кооператив, місцевий цвинтар. Обстеження території триває. На місці падіння працюють усі необхідні служби.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко додав, що внаслідок вечірньої атаки пошкоджені могили на цвинтарі та Алея Героїв.

«Російські в****ки вкотре поцілюють у наш цвинтар. Понівечені памʼятники простих громадян нашого міста та Алея Героїв. Те, що вони роблять на Святий вечір — останнє, що можуть робити люди, які вірують в Бога… Війна проти пам’ятників, проти людських душ — це їхній стиль», — повідомив міський голова.

Нагадаємо, що у Святвечір у Чернігові російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок.