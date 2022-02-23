"Свідчать про те, наскільки далеке від дійсності є його розуміння історії": американський історик про висловлювання Путіна

"Свідчать про те, наскільки далеке від дійсності є його розуміння історії": американський історик про висловлювання Путіна

Роман Шпорлюк зауважив, що слова Путіна про те, що українці і росіяни один народ, є кризою ідентичності Росії.

Американський історик, колишній керівник Українського наукового інституту Гарвардського університету Роман Шпорлюк вважає, що висловлювання Путіна щодо історії, є шкідливими для самих росіян.

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Про це він розповів в інтерв'ю польському виданню "Нова Польща".

Він зауважив, що слова Путіна про те, що українці і росіяни один народ, є кризою ідентичності Росії.

"Це ознака кризи ідентичності Росії, а слова президента тому свідчення. Вислови Путіна засвідчують, наскільки далеке від дійсності є його розуміння історії, передусім історії Росії. Висловлювання Путіна, що стосуються приєднання України, породжують також питання: чи, наприклад, надволзькі татари так само його хочуть? Не думаю. Чи люди на Далекому Сході мріють про те, щоб Львів приєднали до Росії? Не думаю. Путін такими висловлюваннями ставить під сумнів існування російської нації", - вважає історик.

Він додає, що концепція Путіна — етнічний націоналізм, що зростає на етнографічному ґрунті. Вона гостро зазначає кордони, не визнає навіть тих фактів історії, які визнавали історики Російської імперії.

"Путін не бачить, не визнає або не розуміє, що його концепція етнічної ідентичності росіян та українців є своєрідним запереченням концепції всеросійської державної ідентичності в межах РФ. Він не створює російську націю як самостійну: його концепція російської нації не є концепцією, в якій ця нація почувалася б незалежною. Це нація, що підлягає владі", - вважає Роман Шпорлюк.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що президент Росії Володимир Путін більше не визнає незалежність України відповідно до міжнародного права.