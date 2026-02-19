Свідка Єгови посадили у в'язницю за відмову йти до ТЦК і мобілізуватись: деталі

Мобілізація в Україні / © ТСН

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок у справі щодо ухилення від мобілізації з релігійних мотивів. Місцевий житель Віталій Г., який є священнослужителем релігійної організації «Свідки Єгови», отримав реальний тюремний термін після того, як відмовився брати до рук зброю та просив замінити військову службу на альтернативну.

Про це пише ZAXID.NET.

Згідно з матеріалами судової справи, події розгорнулися навесні 2024 року. 16 квітня Віталій Г. самостійно прибув до місцевого ТЦК та СП з метою оновлення облікових даних. До цього моменту, за словами підсудного, він жодних повісток не отримував.

У військкоматі чоловіка направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визнала його придатним до несення військової служби в умовах воєнного часу. Одразу після цього йому вручили «бойову» повістку про виклик на 17 квітня для відправлення у військову частину.

Проте у визначений день чоловік до центру комплектування не з’явився, що стало підставою для оголошення йому підозри в ухиленні від служби за статтею 336 Кримінального кодексу України.

Релігійні переконання замість зброї

Під час судового засідання Віталій Г. свою провину в ухиленні відкинув. Він пояснив, що після проходження ВЛК написав офіційну заяву з проханням направити його на альтернативну (невійськову) службу.

Свою позицію чоловік аргументував релігійними переконаннями. Він розповів, що приєднався до «Свідків Єгови» ще у 2013 році — задовго до початку повномасштабного вторгнення, а з 2023 року офіційно обіймає посаду священнослужителя у стрийській громаді цієї конфесії. Віросповідання суворо забороняє йому брати до рук зброю. Замість військової служби чоловік активно займався волонтерством та наданням гуманітарної допомоги. Не з’явившись на відправку, він надіслав до ТЦК лист із детальними поясненнями своєї позиції.

Позиція суду: чи діє альтернативна служба під час війни

Представники ТЦК у суді категорично заперечили можливість задоволення прохання підсудного. Вони наголосили, що право на альтернативну службу законодавчо закріплене виключно для мирного часу, тоді як в умовах воєнного стану таких винятків для вірян не передбачено.

Аналізуючи справу, суддя Вікторія Бучківська спиралася на норми Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», який фактично призупиняє право на альтернативну службу під час дії воєнного стану. Крім того, суд врахував відповідну практику та рішення Верховного Суду України, а також Європейського суду з прав людини.

Зваживши всі обставини, суд визнав Віталія Г. винним в ухиленні від призову під час мобілізації та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Наразі вирок ще не набрав законної сили — засуджений має право оскаржити його в апеляційному порядку.

Нагадаємо, Верховний Суд України відмовив у відкритті касаційного провадження за скаргою співробітника Золочівського РТЦК та СП Богдана О., якого раніше визнали винним у незаконній мобілізації чоловіка з правом на відстрочку.

Йдеться про випадок, що стався у вересні 2025 року. Мешканець Львівщини Володимир Маліцький, який був єдиним опікуном 82-річного батька з інвалідністю І групи, з’явився до ТЦК для оновлення даних і підтвердження відстрочки. Попри наявні підстави для звільнення від призову та відповідні дані в особовій справі, його примусово направили на проходження служби.

Після розголосу та втручання громадськості чоловіка звільнили з полігону та офіційно списали з військової служби. Суд визнав посадовця винним у перевищенні службових повноважень і призначив штраф у 34 тисячі гривень.

