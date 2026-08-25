Свідок Єгови ухилився від мобілізації: що вирішив Верховний Суд

Замість в'язниці — іспитовий строк: Верховний Суд поставив крапку в справі свідка Єгови, який відмовився від повістки

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Релігійні переконання не є підставою для відмови від призову під час мобілізації та не звільняють від кримінальної відповідальності за ухилення від військової служби.

До такого висновку дійшла колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, передає «Судово-юридична газета».

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У квітні 2023 року військовозобов’язаний житель Тернопільщини, визнаний придатним до служби, категорично відмовився від отримання «бойової повістки» у ТЦК та не з’явився на збірний пункт.

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Свої дії чоловік мотивував тим, що з 2014 року є членом релігійної організації «Свідки Єгови». Чоловік стерджував, що релігійні переконання забороняють йому носити форму, брати до рук зброю та виконувати військовий обов’язок у цілому. Тому він просив замінити військову службу альтернативною невійськовою. «Свідок Єгови» звертався із відповідними заявами про заміну військової служби альтернативною до місцевого ТЦК та іншого відповідного органу.

Чортківський районний суд Тернопільської області 8 листопада 2024 року визнав його винуватим за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). «Свідкові Єгови» призначили три роки позбавлення волі. Апеляційний суд підтвердив це рішення.

Що вирішив Верховний суд

Верховний суд залишив у силі вирок, зазначивши наступне:

Законодавство розрізняє строкову службу та мобілізацію під час воєнного стану. Якщо для строковиків альтернативна служба передбачена, то під час мобілізації такої процедури закон не містить.

Свобода віросповідання не є абсолютною. Захист нації від агресії є легітимною метою громадської безпеки, що дає державі право запроваджувати пропорційні обмеження, у тому числі виключати можливість відмови від військової служби з міркувань, зумовлених певними переконаннями.

Призов на військову службу під час мобілізації не скасовує права на сумлінну відмову від носіння та/або використання зброї. Релігійні погляди можуть враховуватися вже під час проходження служби — вірянина не можуть зобов’язати виконувати накази, пов’язані з використанням чи носінням зброї.

Водночас Верховний Суд окремо переглянув питання покарання.

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Колегія врахувала, що кримінальне правопорушення було вчинене вперше, воно є нетяжким, засуджений раніше не судимий та позитивно характеризується. Тому 3 роки реального ув’язнення замінили на звільнення від відбування покарання з випробуванням (іспитовий строк).

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