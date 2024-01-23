"Свідомий терор": Зеленський відреагував на ракетну атаку по Україні

Триває рятувальна операція після ракетних ударів по Києву, Харкову та Павлограду. На жаль, є постраждалі та загиблі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Наслідки ракетного удару по Україні 23 січня (9 фото)

За словами президента, станом на зараз відомо про:

22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу у Києві ;

; 5 загиблих та 51 поранених (з них 4 дитини) у Харкові , 27 людей врятовано з-під завалів;

, 27 людей врятовано з-під завалів; одну людину, життя якої забрав російський терор у Павлограді.

Український лідер висловив співчуття всім рідним та близьким.

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"Наші героїчні рятувальники, ті, хто завжди першими прибувають на місця ворожих обстрілів, попри всі складнощі, продовжують свою дуже важливу роботу заради порятунку людей. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, працівникам і працівницям усіх екстрених служб, усім тим, чиє серце просто відчуває, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя", – резюмував він.

Нагадаємо, вранці 23 січня армія РФ завдала ракетного удару по Україні, вбивши людей та завдавши руйнувань.

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