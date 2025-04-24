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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Свідомий воєнний злочин: у РНБО відреагували на ворожий обстріл України

Кровожерливість ворога продовжує встановлювати нові рекорди.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Масована атака по Україні

У РНБО відреагували на ворожий обстріл України. Росіяни свідомо б’ють по цивільних.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Балістичні ракети Іскандер М/К, а також ракети з КНДР KN23 є доволі неточною зброєю. Не дивлячись на заявлене росіянами відхилення до 10 метрів, часто таке відхилення є в сотню метрів. Саме тому Росія ще використовує касетну частину і шрапнель з розльотом на 100 метрів для вбивства.

“Фактично удари такими балістичними ракетами по містах і житлових районах — це свідомий воєнний злочин. Бо росіяни точно знають, які вади є в такій зброї, і гарантовано розуміють, що б‘ють по цивільних”, — завершив Коваленко.

Армія РФ масовано вдарила по Києву вночі проти 24 квітня. Україні не вистачає засобів ППО, щоб збивати таку кількість ракет та дронів, яку сьогодні запускали росіяни

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