Вселенський Патріарх зустрівся з благодійниками Митрополії Австрії, обговоривши розвиток українських громад у Європі

Вселенський Патріарх Варфоломій наголосив на “моральному обов’язку” світової спільноти щодо підтримки України, а також підкреслив значущість українських православних парафій у Європі. Про це глава Константинопольської Патріархії заявив під час зустрічі з українськими благодійниками, що відбулась 20 листопада у його резиденції, – повідомляють “Українські Новини” з посиланням на учасників аудієнції.

“Його Всесвятість наголосив на моральному обов’язку світу підтримувати Україну, значущості українських громад у Європі та їхній духовній місії, необхідності реальної допомоги, а не лише декларацій. Ці слова стали підтвердженням правильності обраного напряму нашої церковної та гуманітарної місії”, – розповів учасник зустрічі меценат Денис Дзензерський.

Головною темою розмови стала доля українських вірян у Європі, які нещодавно отримали власну структуру в межах Вселенського Патріархату – Архієрейський округ, який наразі діє в Австрії та Угорщині, об’єднуючи 9 парафій, в яких служіння звершують 11 священиків. На зустрічі були присутні Митрополит Австрійський Арсеній (Кардамакіс), Єпископ Арістійський Максим (Рудько) та благодійники, які найбільше долучилися до розбудови українських православних громад, зокрема – почесний президент Міжнародного Благодійного Фонду “Lighthouse global association” меценат Олександр Петровський, голова спостережної ради Фонду та меценат Денис Дзензерський, меценат Еміль Арутюнян, церковний радник Митрополита Австрійського Владислав Антипін.

За повідомленням Архієрейського округу, “Митрополит Австрійський Арсеній представив Його Всесвятості меценатів, які висловили готовність на постійній основі підтримувати Австрійську митрополію та екзархію Угорщини, й українські громади, що до них належать”. Як зазначають “Українські Новини”, принаймні двоє учасників зустрічі – Олександр Петровський і Еміль Арутюнян – добре знайомі з Патріархом Варфоломієм, адже брали активну участь у перемовах щодо отримання Українською православною церквою Томосу про Автокефалію.

“Ми відчуваємо, що Його Святість постійно молиться за встановлення справедливого миру в Україні, і для нас це є великою підтримкою, – поділився своїми враженнями від зустрічі Олександр Петровський. – Взагалі, мене вразило його особливе тепле ставлення до українців і таке живе зацікавлення усіма аспектами життя наших людей за кордоном. Мав честь передати кілька церковних подарунків від нашого імені, і хочу сказати, що отримали у відповідь важливі реліквії, які ми розцінюємо як благословіння на подальше служіння в ім’я людей”.

Як повідомив Митрополит Австрійський Арсеній (Кардамакіс), раніше меценат Олександр Петровський був нагороджений найвищою відзнакою Митрополії – орденом “Золотий Хрест”, ставши першим українцем – кавалером цього ордену.

“Він, по суті, є нашим Архонтом. За його любов до Церкви, за його щире ставлення до Архієрея і Вселенського Престолу. І за всі його пожертви донині, та й саму готовність допомагати і підтримувати нас у майбутньому”, – зазначив Митрополит Арсеній (Кардамакіс).

Нагадаємо, що Православна Церква України отримала Томос про Автокефалію від Вселенського Патріарха Варфоломія 6 січня 2019 року. За даними ЗМІ, ключову роль у перемовах щодо здобуття Томосу відіграли, серед інших, меценати Олександр Петровський та Еміль Арутюнян, а також протоієрей Богдан Гулямов.

Архієрейський округ для українців у складі Австрійської Митрополії Вселенського Патріархату створено в листопаді 2024 року. Як повідомляли ЗМІ, Архієрейський округ – це спеціальна адміністративна модель, яка дає змогу згуртувати українців у Європі для повноцінного церковного життя та реалізації ключових гуманітарних проблем. Водночас, протидіючі деструктивним впливам релігійних організацій, афілійованих із Московським патріархатом закордоном.