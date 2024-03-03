"Світ має реагувати на кожен прояв російського зла": Зеленський про жертв внаслідок удару РФ по Одесі

В Одесі триває рятувальна операція на місці влучання російського "Шахеда", працюють усі належні служби – 215 людей. На цей час відомо про десятьох загиблих, із них троє дітей.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці. Українські діти – воєнні цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди. Мої співчуття всім рідним, близьким", – зауважив він.

За словами українського лідера, 5 людей вдалося врятувати. Відомо, що під завалами ще можуть перебувати діти. Роботи з пошуку триватимуть, поки не буде зʼясована доля всіх, хто перебував у будинку.

Зеленський повідомив про результати рятувальної операції та жертви атаки РФ по Одесі

"Дякую всім, хто бере участь у рятувальній операції, хто підтримує людей, допомагає пораненим. І я дякую кожному й кожній, хто знищує окупантів, російську техніку та логістику", – наголосив Зеленський.

Кожна російська втрата на фронті, запевняє він, це відповідь нашої держави на російський терор. Світ має реагувати на кожен прояв російського зла й давати відсіч діям Росії.

"Кожен проігнорований світом російський терористичний акт дозволяє і далі вбивати. Ми маємо перемогти в цій війні. Лише українська сила зможе забезпечити українцям нормальне життя", – підсумував президент України.

Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 березня армія РФ атакувала Одесу дронами. У місті пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. На жаль, є поранені та загиблі.

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