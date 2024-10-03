Світ може це припинити: Зеленський відреагував на обстріл Харкова (відео)

Президент Володимир Зеленський прокоментував черговий обстріл керованими авіаційними бомбами Харкова, який здійснили російські загарбники.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Зеленського у Telegram.

Він заявив, що російські окупанти завдали удару по звичайному житловому будинку у місті.

"Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба. Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про 8 поранених. Усім буде надано необхідну допомогу", - заявив президент.

Крім того, президент заявив, що світ має необхідну для України допомогу, щоб припинити такі удари.

"І щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими", - сказав Зеленський.

В свою чергу очільник міста Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 10 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Харкову загорілися багатоповерхівка та десяток автомобілів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові пролунали вибухи.

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