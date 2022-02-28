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Світ підтримує Україну: нейтральні країни змінили свою політику

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Світ підтримує Україну: нейтральні країни змінили свою політику

Associated Press

Навіть традиційно нейтральні Фінляндія і Швейцарія змінили політику через війну РФ проти України.

Світ підтримує Україну у такий непростий час - вторгнення російського агресора. Навіть нейтральні країни світу змінюють політику і допомагають нам.

Про це нагадав Центр протидії дезінформації при РНБО.

Хто та чим підтримує Україну:

  • Італія, Австралія, Бельгія, Німеччина, Чехія, Швеція, Норвегія з перших днів допомагають нашій країні фінансово та озброєнням
  • Європа закрила небо для Росії
  • Світові компанії відмовляються від співробітництва з російським бізнесом
  • Після заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що Україна має вступити до ЄС, сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство у Євросоюзі
  • Лідери Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії закликали негайно надати Україні статус країни-кандидатки в ЄС
  • Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України до єдиної енергомережі ЄС та очікують, що цей процес займе кілька тижнів
  • Навіть традиційно нейтральні Фінляндія і Швейцарія змінили політику через війну РФ проти України. Фінляндія планує надати Україні зброю та боєприпаси

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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