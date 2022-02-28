Світ підтримує Україну: нейтральні країни змінили свою політику

Навіть традиційно нейтральні Фінляндія і Швейцарія змінили політику через війну РФ проти України.

Світ підтримує Україну у такий непростий час - вторгнення російського агресора. Навіть нейтральні країни світу змінюють політику і допомагають нам.

Про це нагадав Центр протидії дезінформації при РНБО.

Хто та чим підтримує Україну: