"Світ позбавлений ілюзій щодо Росії": Зеленський звернувся до українських дипломатів

Наразі світ позбувся останніх наївних ілюзій щодо Росії. Ілюзій, які суттєво заважали захисту України. Ще кілька місяців тому багато хто у світі якби почув, що Україна планує таку операцію, як у Курській області, сказав би, що це нереально і що це перетин нібито найчервонішої з усіх червоних ліній, які є в Росії.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе: наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти свою територію від таких наших захисних дій дуже красномовні:

"Наш активний превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору та забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора".

Він додав, що ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну – вся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деяких партнерів, розсипалася цими днями десь під Суджею:

"Коли наші українські захисники життя діють саме так – міцно, хоробро – і коли операція надійно підготовлена, Путіну справді не залишається нічого. Тепер світ бачить, що це дійсно спрацьовує, і не лише на ТОТ України, але й на території самої Росії".

Світ бачить, що все в цій війні залежить тільки від сміливості – нашої та партнерів. Від сміливих рішень для України, від сміливості в підтримці України і сміливих кроків – і не лише наших кроків. Важливо, щоб партнери були синхронними з нами в цій рішучості, і тоді у Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру для України:

"Ми маємо примушувати агресора до миру всіма силами. Я розраховую, що українські дипломати й надалі переконуватимуть партнерів максимально підтримувати Україну, щоб дефіцити не виникали ні в чому".

Саме такі дефіцити є причиною того, що Путін досі шукає не миру, а способів продовжити війну. Це питання не років чи десятиліть, вважає Зеленський, коли може бути відновлено надійний мир для нашої землі та людей, це питання винятково наших спільних з партнерами рішень. Наявного у світі політичного покоління лідерів, які працюють у тих країнах, що прагнуть жити без воєн і згідно з міжнародним правом.

Далекобійність

Лідер акцентує, якби партнери зняли обмеження щодо застосування далекобійної зброї на території РФ, ми не потребували б фізичного заходження, зокрема, на Курщину, заради захисту наших українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії. Військові бази, аеродроми та логістика, існування яких дозволяє Путіну ухилятися від пошуку миру, є цілком справедливими цілями для наших Сил оборони:

"Україну відділяє від зупинки просування російської армії на фронті тільки одне рішення, якого ми очікуємо від партнерів, щодо далекобійності. Зараз це ключове захисне рішення, яке повинно підтримати наших воїнів".

Формат реагування Путіна на операцію в Курській області доводить, що немає жодної причини не давати нам бути дійсно міцними, дійсно далекобійними. За словами головнокомандувача, ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів з далекобійністю стає чи не найвагомішою опорою російського наступального потенціалу.

Санкції

Зеленський подякував усім партнерам, які захищають необхідність дійсно сильних санкцій проти Росії. Санкційний щит має бути здатним реагувати на наявні загрози тут і зараз, зокрема на їхнє оновлення. Наявні санкції реально обмежують економіку та можливості режиму Путіна, завдяки чому плин часу працює на те, щоб обмежити агресію:

"Проте тіньовий танкерний флот Росії став новим викликом. Відносини Росії з такими режимами, як у Пхеньяні й Тегерані, створюють нові джерела загроз, і не лише для України. Російська атомна галузь досі використовується Москвою для порятунку своїх сфер впливу у світі. Російський банківський сектор досі має звязки зі світом".

Саме тому потрібне розширення санкцій, виходу їх на нові напрямки.

Довгострокові домовленості з партнерами

Українська влада активно працює з партнерами над програмами довгострокової підтримки нашої держави. Це стосується і збройної підтримки, і фінансової. Зокрема, йдеться про оборонно-промисловий комплекс України:

"Ми здатні виробляти значно більше дронів, ніж має можливості профінансувати наше вітчизняне виробництво. Також ми постійно нарощуємо виробництво української артилерії, виробництво снарядів".

Подальші інвестиції в нашу спільну безпеку є необхідними. Оголошені пакети мають достатньо оперативно відчуватися на фронті і для формування резервів нашої армії. Зараз, на жаль, логістика загальмована. І це стосується домовленостей з провідними партерами.

Лідер також наголосив, що належна увага має приділятися питанню відбудови України. Нам потрібні конкретні проєкти.

Українська всесвітня спільнота

Українська держава має бути реальним глобальним центром для українського народу. Наші люди є в усіх частинах світу:

"Ми повинні усвідомлювати свою націю глобально. Завдання – єднання всіх українців навколо України, захисту України та зміцнення наших позицій у світі. Тому ми маємо посилити нашу інституційну присутність у країнах- партнерах".

Йдеться про відкриття нових консульств у Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині, Франції. Це дуже важливо там, де українська спільнота потребує більшої уваги. Також готується нова інституція, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності:

"Росія використовує шалений пропагандистський ресурс за кордоном. Освітні, культурні інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більшої активності від нашої держави".

Саміт миру

На думку головнокомандувача, перший саміт став успіхом України. Другий захід має відбутися вже цього року, для цього треба докласти належних зусиль. Маємо збільшувати коло підтримки комюніке першого Саміту, а також працювати за пунктами формули миру.

Президент також акцентував:

НАТО – має зміцнюватися розуміння, що НАТО буде повноцінним лише з Україною у своєму складі;

Євросоюз – переговорний процес щодо вступу має бути динамічним, як це потрібно Україні;

Чорноморський регіон – він має бути вільним від російської військової загрози;

Африка – нам потрібна економічна та безпекова взаємодія;

Латинська Америка – є хороші результати в роботі з Чилі, Аргентиною тощо;

Японія – ми досягли справжнього стратегічного партнерства;

Азійський простір і регіон Тихого океану – Україна має стати донором безпеки, захисником міжнародного порядку.

"Я вдячний усім, хто працює всіма силами заради нашої держави, наших людей. Ми всі повинні зберігати енергійність, виборюючи перемоги для України та захищаючи інтереси українців. Від нашої роботи залежить, яка зброя в руках наших воїнів, які амбіції вдається реалізувати, яке майбутнє очікує українців. Щоденно визначається, якою буде Україна завтра", – підсумував президент.

Раніше Зеленський сказав, що станом на сьогодні, 19 серпня, українські сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населені пункти.

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