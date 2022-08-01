"Світ спостерігатиме за виконанням цієї угоди": США вітають запуск "зернового коридору" з України

У понеділок, 1 серпня, з Одеського порту вийшло перше судно RAZONI з українским продовольством - кукурудзою.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні привітало запуск "зернового коридору". У Вашингтоні наголошують, що світ буде спостерігати за виконанням угоди сторонами.

Заява дипломатичного відомства з'явилася 1 серпня у їхньому Twitter.

"Ми вітаємо відправлення першого судна з чорноморських портів України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Світ спостерігатиме за продовженням виконання цієї угоди", - наголосили у дипустанові.

Укладену угоду в Стамбулі називають важлива. Зазначається, що вона допоможе "нагодувати людей у всьому світі мільйонами тонн заблокованого українського зерна".

Як повідомлялося, 1 серпня з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно RAZONI. Має борту 26 тис. тонн кукурудзи. Воно вийшло з порту "Одеса" під прапором Сьєрра-Леоне. Прямує до порту Тріполі у Лівані.

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