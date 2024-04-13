Світан розповів про зрадника Прозорова, авто якого підірвали у Москві

СБУ майже повністю зачищена від російської агентури, тому увага зосереджена на зрадниках та колаборантах.

Зрадник Василь Прозоров став на бік російських окупантів ще з початку війни у 2014 році, відтоді він був ціллю для СБУ.

Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, інформує 24 канал.

"З 2014 року він вступив у зв'язок з російською ФСБ, як і багато інших спецслужбістів. Просто є надто яскраві особистості з цих колаборантів, які за останній час дуже активізувалися на різних напрямках. Найімовірніше, цей процес "заспокоєння" вже запустила наша контррозвідка", - розповів Світан.

Він зазначив, що зараз Служба безпеки Україні майже повністю зачищена від російської агентури, тому увага зосереджена на зрадниках та колаборантах, які працюють на путінський режим.

"На Прозорові у свій час вже була "чорна мітка": у Бердянську його вже намагалися покарати. Їх (колаборантів – 24 Канал) дуже багато – десятки тисяч. У 2014 році на сторону ворога перейшли тисячі донецьких міліціонерів. Ще кілька тисяч – у 2024 році", – зазначив полковник запасу.

Українські спецслужби повинні провести серйозну роботу, адже деяких зрадників потрібно ліквідувати поза межами країни.

Іноді зрадники самі ліквідують один одного, зокрема й на окупованих територіях України, в намаганнях поділити владу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині ексрегіонал координував авіаудари окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що у СБУ розповіли про екс-співробітника, який виступив у РФ з фейками про Україну.

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