Світан розповів про зрадника Прозорова, авто якого підірвали у Москві

СБУ майже повністю зачищена від російської агентури, тому увага зосереджена на зрадниках та колаборантах.
Зрадник Василь Прозоров став на бік російських окупантів ще з початку війни у 2014 році, відтоді він був ціллю для СБУ.
Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, інформує 24 канал.
"З 2014 року він вступив у зв'язок з російською ФСБ, як і багато інших спецслужбістів. Просто є надто яскраві особистості з цих колаборантів, які за останній час дуже активізувалися на різних напрямках. Найімовірніше, цей процес "заспокоєння" вже запустила наша контррозвідка", - розповів Світан.
Він зазначив, що зараз Служба безпеки Україні майже повністю зачищена від російської агентури, тому увага зосереджена на зрадниках та колаборантах, які працюють на путінський режим.
"На Прозорові у свій час вже була "чорна мітка": у Бердянську його вже намагалися покарати. Їх (колаборантів – 24 Канал) дуже багато – десятки тисяч. У 2014 році на сторону ворога перейшли тисячі донецьких міліціонерів. Ще кілька тисяч – у 2024 році", – зазначив полковник запасу.
Українські спецслужби повинні провести серйозну роботу, адже деяких зрадників потрібно ліквідувати поза межами країни.
Іноді зрадники самі ліквідують один одного, зокрема й на окупованих територіях України, в намаганнях поділити владу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині ексрегіонал координував авіаудари окупантів.
Крім того, ми раніше інформували, що у СБУ розповіли про екс-співробітника, який виступив у РФ з фейками про Україну.
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