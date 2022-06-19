Світанкове звернення Зеленського та ситуація на півдні України: головні новини ночі 19 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 19 червня:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся з традиційним зверненням до нації, щоправда, не близько опівночі, як зазвичай, а о 5 ранку. Читати далі –>
- Можливості для експорту агропродукції та гордість за українців: у Мережі з’явився повний текст звернення Зеленського. Читати далі –>
- Росія озвучує питання зняття санкцій з експорту її власного зерна та злакових в обмін на відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України. Читати далі –>
- У межах міжнародної військової допомоги дружня Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – САУ AHS Krab. Читати далі –>
- Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією в рамках виконання вогневих завдань здійснено 4 повітряних атаки на півдні країни. Читати далі –>
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради