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Світанкове звернення Зеленського та ситуація на півдні України: головні новини ночі 19 червня

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Світанкове звернення Зеленського та ситуація на півдні України: головні новини ночі 19 червня

Фото: Офіс президента України

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 19 червня: 

  • Президент України Володимир Зеленський звернувся з традиційним зверненням до нації, щоправда, не близько опівночі, як зазвичай, а о 5 ранку. Читати далі –>
  • Можливості для експорту агропродукції та гордість за українців: у Мережі з’явився повний текст звернення Зеленського. Читати далі –>
  • Росія озвучує питання зняття санкцій з експорту її власного зерна та злакових в обмін на відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України. Читати далі –>
  • У межах міжнародної військової допомоги дружня Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – САУ AHS Krab. Читати далі –>
  • Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією в рамках виконання вогневих завдань здійснено 4 повітряних атаки на півдні країни. Читати далі –>

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