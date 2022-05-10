"Світився" на російських телеканалах і наговорив на пристойний термін: справу про держзраду екснардепа Іллі Киви передали до суду

"Світився" на російських телеканалах і наговорив на пристойний термін: справу про держзраду екснардепа Іллі Киви передали до суду

Екснардепа Іллю Киву судитимуть за держзраду.

Слідчі Державного бюро розслідувань закінчили розслідування стосовно колишнього народного депутата Іллі Киви за антиукраїнські дії. 10 травня 2022 року обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора України.

Кива закликав до насильницької зміни влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Його звинувачують у державній зраді та пропаганді війни (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ст. 436, ч.2 ст. 436-1 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що колишній народний депутат, перебуваючи на території держави-агресора, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Він публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Підозрюваний пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

За проросійські заяви та дії Іллю Киву позбавили мандату народного депутата України, а сам він втік за кордон і може перебувати в Росії, де відвідує пропагандистські телешоу. Україна оголосила Киву в міжнародний розшук.

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