Світла буде менше: які обмеження діятимуть в Україні 11 листопада

Відключення світла / © ТСН

Сьогодні, 11 листопада, у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання. Це пояснюється останніми атаками Росії на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Вони діятимуть до кінця доби.

«Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу», — йдеться у повідомленні.

Як ми писали раніше, через удари РФ по енергооб’єктах у кількох областях є знеструмлення. Так, без світла перебувають мешканці у таких областях:

Запорізька

Дніпропетровська

Одеська.

Енергетики докладають максимум зусиль для оперативного відновлення пошкоджених об’єктів та заживлення усіх споживачів.