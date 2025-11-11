- Дата публікації
Світла буде менше: які обмеження діятимуть в Україні 11 листопада
Ситуація в енергосистемі України складна через обстріли РФ.
Сьогодні, 11 листопада, у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання. Це пояснюється останніми атаками Росії на критичну інфраструктуру.
Про це повідомляє «Укренерго».
Зазначається, що застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Вони діятимуть до кінця доби.
«Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу», — йдеться у повідомленні.
Як ми писали раніше, через удари РФ по енергооб’єктах у кількох областях є знеструмлення. Так, без світла перебувають мешканці у таких областях:
Запорізька
Дніпропетровська
Одеська.
Енергетики докладають максимум зусиль для оперативного відновлення пошкоджених об’єктів та заживлення усіх споживачів.