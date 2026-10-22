Світла може не бути до 20 годин: експерт розкрив, що чекає на Україну взимку

Відключення світла в Україні / © Associated Press

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Взимку 2026–2027 років в Україні можуть посилитися відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури. За несприятливого розвитку подій у деяких регіонах світла може не бути понад 20 годин на добу.

Про такі ризики попередив енергетичний експерт Юрій Корольчук в ефірі «Новини.LIVE».

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Відключення світла в Україні: чому зростає ризик блекауту

За оцінкою Корольчука, Україна входить в опалювальний сезон із серйознішими проблемами в енергосистемі, ніж торік. Він пояснює це новими пошкодженнями та тим, що протягом весни, літа й осені 2026 року не вдалося повністю відновити пошкоджені об’єкти.

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«Оцей блекаут, який може бути, це найбільший ризик цієї зими. Насправді. Бо у минулому році такого не було», — зазначив Юрій Корольчук.

За словами експерта, наслідки пошкоджень уже позначилися на роботі критичної інфраструктури. Зокрема, 8 жовтня через падіння напруги в Києві тимчасово зупинялися метро та ескалатори, а в окремих районах запроваджували аварійні відключення електроенергії.

За словами Юрія Корольчука, тривалість відключень у різних містах і районах уже відрізняється: десь електроенергії немає півтори години, десь — чотири, а в окремих випадках — до семи годин на добу. Експерт наголошує, що це відбувається ще до початку активного опалювального сезону.

«Зараз там 4 години, у декого півтори години, у декого по 7 годин. Це ще ж не почалося активне використання. Я вам скажу, така ще тепла, умовно тепла, хороша, комфортна осінь», — сказав Корольчук.

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За оцінкою експерта, із настанням морозів у листопаді та грудні ситуація може суттєво погіршитися. У найкращому сценарії, вважає він, відключення можуть тривати до 12 годин на добу, після чого електропостачання відновлюватимуть ще на 12 годин.

«Коли буде мінус, у листопаді, грудні, то будуть відключення. 12 годин не буде електроенергії, 12 вона буде. Це в кращому випадку», — пояснив Корольчук.

Які регіони під загрозою тривалих відключень

За словами Юрія Корольчука, ризик тривалих відключень існує не лише в Києві. У складній ситуації можуть опинитися Київщина, центральні регіони, Харківщина, Одещина, а також західні й південні області України. Експерт пояснює, що ситуація в різних районах залежатиме від стану підстанцій і електромереж, а також можливостей резервного живлення.

«У гірших умовах все може бути там і світло, і дійсно. І більше 20 годин може не бути. Це за умови морозів», — попередив Корольчук.

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Тобто, за словами експерта, у разі сильних морозів у деяких регіонах електроенергія може бути відсутня понад 20 годин на добу.

Збереження централізованого теплопостачання — одне з головних завдань для міст цієї зими. Юрій Корольчук припускає, що за оптимістичного сценарію опалення вдасться підтримувати навіть під час відключень електроенергії. Ризики, за його словами, залишаються не лише в Києві, а й у Львові, Миколаєві, Херсоні та інших містах.

«Готуватися до чогось оптимістичного можна. Те, що в кращому випадку теплопостачання залишиться в робочому режимі. От що найголовніше», — сказав Корольчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 22 жовтня, російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Вінниччини. Через чергову масовану атаку в області зафіксовані пошкодження промислових, енергетичних об’єктів та приватних домоволодінь.

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