ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
600
Час на прочитання
2 хв

Світла може не бути понад 16 годин: гендиректор Yasno про нові графіки в Україні та ситуацію в Києві

В Україні запроваджують 4,5-5 черг відключень електроенергії. Світла може не бути понад 16 годин, тоді як у Києві діють екстрені відключення.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Світла може не бути понад 16 годин: гендиректор Yasno про нові графіки в Україні та ситуацію в Києві

Екстрені відключення у Києві та 5 черг по країні / © Associated Press

В Україні змінилася система застосування графіків відключень електроенергії. Якщо раніше понад чотири черги означали екстрені знеструмлення поза графіком, то тепер більшість регіонів поступово переходять до режиму 4,5-5 черг.

Про це йдеться у дописі гендиректора Yasno Сергія Коваленка 18 січня.

За таких умов світла може не бути понад 16 годин на добу, однак відключення відбуватимуться за графіками, що дає змогу орієнтуватися в часі.

Зокрема, у Дніпрі та області електропостачання здійснюється за графіками, однак вони відрізняються від тих, що діяли раніше.

«Дніпро і область живуть за графіком. Але не за тим графіком, на який ми раніше просили орієнтуватися. Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг. Що це означає? Максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень — неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність», — написав Коваленко.

Водночас Київ наразі не переведений на режим 5 черг. У столиці діють екстрені (аварійні) відключення, які не мають чіткої прогнозованості. За орієнтовними оцінками, у місті може бути близько трьох годин зі світлом і до десяти годин без, але ситуація відрізняється залежно від району.

«Київ наразі в режимі екстрених відключень: орієнтовно (!!!) 3 години зі світлом і 10 годин без. Але ситуація різниться від району до району. На жаль, ще дуже багато кейсів з аваріями у будинках», — написав він.

Як діяти і куди звертатися у разі аварійної ситуації

Окремою проблемою залишаються численні аварії у житлових будинках Києва. Гендиректор наголосив, що часто причиною є внутрішньобудинкові мережі, за які відповідають ЖЕКи та ОСББ.

«Тому алгоритм дій, коли ви думаєте, шо у вас аварійна ситуація без змін. Спочатку звертаємось до ЖЕКу/ОСББ. Електрик проводить осмотр і робить висновки. Якщо проблема на домі, виправляє її. Якщо проблема з мережами, то ЖЕК/ОСББ подають заявку до мереж», — написав він.

Водночас фахівець зазначив, що навіть тривалі відключення за жорстким графіком є кращими за повну непередбачуваність аварійних знеструмлень. Подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов та інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко раніше повідомив, скільки будинків у Києві досі без тепла. Зокрема, у Голосіївському районі столиці найважча ситуація.

Тим часом голова Міненерго Денис Шмигаль повідомив, що станом на 18 січня через морози та зношену інфраструктуру у Києві фіксуються постійні локальні аварії. Ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках.

Дата публікації
Кількість переглядів
600
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie