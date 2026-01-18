Світла може не бути понад 16 годин: гендиректор Yasno про нові графіки в Україні та ситуацію в Києві

Екстрені відключення у Києві та 5 черг по країні / © Associated Press

В Україні змінилася система застосування графіків відключень електроенергії. Якщо раніше понад чотири черги означали екстрені знеструмлення поза графіком, то тепер більшість регіонів поступово переходять до режиму 4,5-5 черг.

Про це йдеться у дописі гендиректора Yasno Сергія Коваленка 18 січня.

За таких умов світла може не бути понад 16 годин на добу, однак відключення відбуватимуться за графіками, що дає змогу орієнтуватися в часі.

Зокрема, у Дніпрі та області електропостачання здійснюється за графіками, однак вони відрізняються від тих, що діяли раніше.

«Дніпро і область живуть за графіком. Але не за тим графіком, на який ми раніше просили орієнтуватися. Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг. Що це означає? Максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень — неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність», — написав Коваленко.

Водночас Київ наразі не переведений на режим 5 черг. У столиці діють екстрені (аварійні) відключення, які не мають чіткої прогнозованості. За орієнтовними оцінками, у місті може бути близько трьох годин зі світлом і до десяти годин без, але ситуація відрізняється залежно від району.

«Київ наразі в режимі екстрених відключень: орієнтовно (!!!) 3 години зі світлом і 10 годин без. Але ситуація різниться від району до району. На жаль, ще дуже багато кейсів з аваріями у будинках», — написав він.

Як діяти і куди звертатися у разі аварійної ситуації

Окремою проблемою залишаються численні аварії у житлових будинках Києва. Гендиректор наголосив, що часто причиною є внутрішньобудинкові мережі, за які відповідають ЖЕКи та ОСББ.

«Тому алгоритм дій, коли ви думаєте, шо у вас аварійна ситуація без змін. Спочатку звертаємось до ЖЕКу/ОСББ. Електрик проводить осмотр і робить висновки. Якщо проблема на домі, виправляє її. Якщо проблема з мережами, то ЖЕК/ОСББ подають заявку до мереж», — написав він.

Водночас фахівець зазначив, що навіть тривалі відключення за жорстким графіком є кращими за повну непередбачуваність аварійних знеструмлень. Подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов та інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко раніше повідомив, скільки будинків у Києві досі без тепла. Зокрема, у Голосіївському районі столиці найважча ситуація.

Тим часом голова Міненерго Денис Шмигаль повідомив, що станом на 18 січня через морози та зношену інфраструктуру у Києві фіксуються постійні локальні аварії. Ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках.