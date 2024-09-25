"Світла може не бути по 18 год.": експерт назвав умови, за яких взимку будуть тривалі відключення

Цієї зими навряд чи вдасться уникнути відключень світла в Україні. Якщо температура повітря буде нижче нуля, то тривалість вимкнень може тривати 8-10 годин на день, а якщо буде -10 - то по 18 годин.

Про це сказав керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв’ю Главреду.

"Уникнути відключень можна буде, коли на вулиці буде +5, а також не буде руйнувань і будуть додаткові ремонти. Навіть якщо не буде нових обстрілів, то коли буде температура нуль і нижче, то у нас будуть відключення. Це можуть бути відключення на рівні 8-10 годин. Якщо це буде -10, то світла, умовно кажучи, може не бути 18 годин", - розповів експерт.

За його словами, відключення світла будуть у будь-якому разі, а "аби їх не було, має статися чудо".

"Тобто в нас має зʼявитися нова генерація (яка не зʼявиться), має бути плюсова температура, і не має бути нових обстрілів", - додав Андріан Прокіп.

Нагадаємо, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що обстріли енергетичних об'єктів загрожують новим блекаутом - як це було у 2022-2023 роках.

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