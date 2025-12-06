Світла не буде більшу частину доби: "Укренерго" анонсувало обмеження на 7 грудня

Відключення світла в Україні продовжаться у неділю, 7 грудня / © Pixabay

Ситуація в енергосистемі залишається складною через масовані удари ворога по об’єктах інфраструктури. Національна енергетична компанія «Укренерго» оприлюднила розпорядження щодо обмежень електропостачання на завтра, 7 грудня. Споживачам варто підготуватися до тривалих перерв у електропостачанні.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Графік для населення та бізнесу

Згідно з інформацією енергетиків, заходи обмеження діятимуть в усіх областях України без винятків.

Для побутових споживачів:

У період з 00:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки погодинних відключень.

Обсяг обмежень буде значним — вимикатимуть одночасно від 3 до 4 черг. Це означає, що світла може не бути більшу частину доби (у форматі 3-4 черг сумарний час без електрики може сягати 12-16 годин і більше, залежно від регіону).

Для промисловості:

Графіки обмеження потужності також діятимуть упродовж усієї доби — з 00:00 до 23:59.

Причина та заклики до економії

В «Укренерго» нагадують, що вимушені відключення є прямим наслідком масованих ракетно-дронових атак Росії на українські електростанції та мережі. Енергетики роблять усе можливе для відновлення, але дефіцит потужності залишається відчутним.

Компанія звертає увагу, що час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію варто відстежувати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо», — закликали енергетики.

Нагадаємо, ДТЕК знову оновив графіки відключень світла на 6 грудня. У Києві, Київській та Одеській областях вже втретє за добу змінилися графіки стабілізаційного відключення електроенергії.