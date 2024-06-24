"Світла не буде": чому в Україні критично не вистачає генерації електроенергії та як це впливає на споживачів

Для планування життя треба виходити з умов, в яких ми зараз перебуваємо.

В Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через постійні обстріли з боку російських окупантів. Цю проблему навіть не вирішує імпорт, який наразі йде на максимальних потужностях.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, через те, що наша держава критично потребує генерації електроенергії, ми залежимо від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня.

“Зараз йдуть ремонтні (профілактичні) роботи на атомних станціях. Тому деякі блоки не працюють. Що дуже суттєвий фактор. В найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складана. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання. Зараз вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України. Що виключає фактор критичної інфраструктури й інші. Там є ще декілька змін, які повинні запровадити і воно запрацює”, - наголосив Сергій Коваленко.

Крім того, графіки відключення світла в столиці як були розділені на зони - біла, сіра та чорна - так і будуть залишатися.

“Для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми та ОСР будемо максимально швидко повідомляти про зміни. Але для планування - краще не разраховувати. У білій зоні світло повинно бути. Якщо нема, то треба заповнити електронну заявку на сайті мереж. Може аварія, може помилка, може відмова обладнання, може бути що завгодно. Колеги забирають та аналізують. Якщо вам хочеться уточнити якісь питання за вашою адресою, то краще в приватні писати ОСР”, - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, що взимку в Україні світло можуть давати лише п'ять-шість годин на день.

Читайте також: