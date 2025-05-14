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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Світла не буде до 8 годин на день: експерт сказав, коли почнуться відключення

Україна поки що не відновила свою енергосистему, пошкоджену внаслідок ворожих атак. Тому в пікові години генерації фізично не вистачає.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Влітку на українців можуть чекати відключення світла до 8 годин на добу / © ТСН.ua

Якщо цього року літо буде таким самим спекотним, як торік, електроенергію можуть відключати до 8 годин на добу.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі «Новини.LIVE».

«На нас можуть чекати відключення. Це буде саме в літні місяці, але це залежить від багатьох факторів. Насамперед це температурний режим, який зберігатиметься на території України. Як ми бачимо, зараз у травні досить прохолодно у нас. Якщо провести аналіз останніх років, то в ці місяці вже було доволі жарко. Тому якщо температура буде такою, як зараз, і вона буде підтримуватися влітку, то ми пройдемо без відключень. Якщо температура підвищуватиметься, як це було рік-два роки тому саме в червні, в липні, то у нас можуть бути відключення і на дві, і на чотири, і навіть на шість–вісім годин», — попередив Попенко.

За його словами, Україна поки що не відновила свою енергосистему, пошкоджену внаслідок ворожих атак, тож генерації в години пікових навантажень фізичне не вистачає.

«Покрити пікові навантаження ввечері ми фізично не маємо чим, ми не відновили досі нашу теплову генерацію. По-друге, у нас є дефіцит газу, ми провели цей опалювальний сезон так, що ми мали історично мінімальні запаси газу і зараз триває його закупівля. Ми, до речі, втратили власний вид обладнання на газу, якого нам також не вистачає. Тому все це в комплексі може призвести до того, що будуть певні відключення», — пояснив Олег Попенко.

Нагадаємо, в «Центрі Разумкова» попередили про ризик повернення погодинних відключень світла в липні-серпні. Це пов’язано не лише зі спекою, а й з ремонтами атомних енергоблоків.

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