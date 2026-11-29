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Світла не буде годинами: графіки відключень на 30 листопада за областями
У понеділок, 30 листопада, в низці областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. У деяких регіонах обмеження триватимуть протягом усієї доби.
В Україні 30 листопада продовжать діяти графіки відключень світла. Обмеження запроваджують через складну ситуацію в енергосистемі та наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Графіки відключень для споживачів відрізнятимуться залежно від регіону та черги.
Графік відключення світла в Києві
У понеділок, 30 листопада, у Києві діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Час знеструмлень залежатиме від групи споживачів.
Години відсутності електропостачання:
Група 1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.
Група 2: 06:30–11:00, 16:00–21:00.
Група 3: 07:30–11:30, 16:30–21:30.
Група 4: 08:00–12:00, 18:00–22:00.
Група 5: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.
Група 6: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.
Група 7: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.
Група 8: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.
Група 9: 11:30–18:00.
Група 10: 04:30–07:30, 12:00–18:30.
Група 11: 13:00–19:30.
Група 12: 06:00–09:00, 14:30–20:00.
Група 13: 06:00–10:30, 15:00–20:30.
Група 14: 06:30–11:00, 16:00–21:00.
Група 15: 07:30–11:30, 16:30–21:30.
Група 16: 08:00–12:00, 18:00–22:00.
Група 17: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.
Група 18: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.
Група 19: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.
Група 20: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.
Група 21: 11:30–18:00.
Група 22: 04:30–07:30, 12:00–18:30.
Група 23: 13:00–19:30.
Група 24: 06:00–09:00, 14:30–20:00.
Група 25: 06:00–10:30, 15:00–20:30.
Група 26: 06:30–11:00, 16:00–21:00.
Група 27: 07:30–11:30, 16:30–21:30.
Група 28: 08:00–12:00, 18:00–22:00.
Група 29: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.
Група 30: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.
Група 31: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.
Група 32: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.
Група 33: 11:30–18:00.
Група 34: 04:30–07:30, 12:00–18:30.
Група 35: 13:00–19:30.
Група 36: 06:00–09:00, 14:30–20:00.
Група 37: 06:00–10:30, 15:00–20:30.
Група 38: 06:30–11:00, 16:00–21:00.
Група 39: 07:30–11:30, 16:30–21:30.
Група 40: 08:00–12:00, 18:00–22:00.
Група 41: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.
Група 42: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.
Група 43: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.
Група 44: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.
Група 45: 11:30–18:00.
Група 46: 04:30–07:30, 12:00–18:30.
Група 47: 13:00–19:30.
Група 48: 06:00–09:00, 14:30–20:00.
Група 49: 06:00–10:30, 15:00–20:30.
Група 50: 06:30–11:00, 16:00–21:00.
Група 51: 07:30–11:30, 16:30–21:30.
Група 52: 08:00–12:00, 18:00–22:00.
Група 53: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.
Група 54: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.
Група 55: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.
Група 56: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.
Група 57: 11:30–18:00.
Група 58: 04:30–07:30, 12:00–18:30.
Група 59: 13:00–19:30.
Група 60: 06:00–09:00, 14:30–20:00.
Графік відключення світла в Київській області
На Київщині в понеділок, 30 листопада, електроенергію вимикатимуть за таким розкладом:
Підгрупа 1.1: 08:00–13:30, 19:00–22:00.
Підгрупа 1.2: 08:00–13:30, 19:00–22:30.
Підгрупа 2.1: 09:30–15:30, 20:00–22:30.
Підгрупа 2.2: 09:30–15:30, 20:00–23:30.
Підгрупа 3.1: 13:00–17:00, 22:00–24:00.
Підгрупа 3.2: 11:30–17:00, 22:00–24:00.
Підгрупа 4.1: 13:00–19:30, 23:00–24:00.
Підгрупа 4.2: 13:00–19:30.
Підгрупа 5.1: 06:00–10:00, 16:30–20:30.
Підгрупа 5.2: 08:00–12:00, 16:30–22:00.
Підгрупа 6.1: 06:00–10:00, 15:00–20:00.
Підгрупа 6.2: 06:00–08:30, 15:00–20:30.
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
На Івано-Франківщині за вказівкою НЕК «Укренерго» змінили графіки погодинних відключень електроенергії на понеділок, 30 листопада.
Раніше оприлюднений розклад уже неактуальний. Нові години знеструмлень споживачі можуть переглянути на графіку та офіційних ресурсах енергетичної компанії.
Графік відключення світла в Житомирській області 30 листопада
У Житомирі та області діятиме такий розклад погодинних відключень:
Черга 1.1: 06:00–09:00, 13:00–16:00, 20:00–24:00.
Черга 1.2: 06:00–09:00, 13:00–16:00.
Черга 2.1: 12:00–16:00, 19:00–22:00.
Черга 2.2: 12:00–16:00, 19:00–22:00.
Черга 3.1: 13:00–16:00, 20:00–24:00.
Черга 3.2: 13:00–16:00, 20:00–24:00.
Черга 4.1: 09:00–13:00, 16:00–20:00.
Черга 4.2: 06:00–09:00, 16:00–20:00.
Черга 5.1: 09:00–13:00, 16:00–19:00.
Черга 5.2: 09:00–13:00, 16:00–19:00.
Черга 6.1: 08:00–12:00, 16:00–20:00.
Черга 6.2: 08:00–12:00, 16:00–20:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області 30 листопада
У Запорізькій області за командою НЕК «Укренерго» протягом доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень.
Години відсутності електропостачання з урахуванням 30 хвилин на перемикання:
Черга 1.1: 00:00–02:00, 11:00–16:00, 21:00–24:00.
Черга 1.2: 07:30–12:30, 16:30–21:30.
Черга 2.1: 00:00–00:30, 05:30–10:30, 14:30–19:30, 23:30–24:00.
Черга 2.2: 01:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–24:00.
Черга 3.1: 00:00–02:30, 17:00–22:00.
Черга 3.2: 06:30–11:30, 15:30–20:30.
Черга 4.1: 02:00–07:00, 12:30–17:30, 23:30–24:00.
Черга 4.2: 10:00–15:00, 19:00–24:00.
Черга 5.1: 06:00–11:00, 15:00–20:00.
Черга 5.2: 12:00–17:00, 21:30–24:00.
Черга 6.1: 00:00–00:30, 10:00–15:00, 19:00–24:00.
Черга 6.2: 05:30–10:30, 14:30–19:30.
Крім того, від 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі — п'ять черг.
Графік відключення світла в Полтавській області 30 листопада
На Полтавщині через складну ситуацію в енергосистемі графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.
Обсяг обмежень змінюватиметься залежно від часу:
00:00–06:00 — 1 черга.
06:00–08:00 — 2 черги.
08:00–13:00 — 2,5 черги.
13:00–20:00 — 3,5 черги.
20:00–23:59 — 2,5 черги.
Графік відключення світла в Сумській області 30 листопада
У Сумській області 30 листопада також діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, визначених НЕК «Укренерго».
Графік відключення світла в Черкаській області 30 листопада
На Черкащині через наслідки російських ракетно-дронових атак графіки погодинних відключень діятимуть від 06:00 до 24:00.
Години відсутності електроенергії за чергами:
Черга 1.1: 08:00–10:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00.
Черга 1.2: 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00.
Черга 2.1: 08:00–10:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00.
Черга 2.2: 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00.
Черга 3.1: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 16:00–19:00.
Черга 3.2: 06:00–08:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00, 23:00–24:00.
Черга 4.1: 06:00–08:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00.
Черга 4.2: 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00.
Черга 5.1: 12:00–15:00, 18:00–21:00.
Черга 5.2: 08:00–11:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00.
Черга 6.1: 08:00–10:00, 12:00–15:00, 18:00–20:00.
Черга 6.2: 08:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–21:00.
Графік відключення світла в Рівненській області 30 листопада
Рівненська міська рада оприлюднила графік погодинних відключень електроенергії на понеділок, 30 листопада.
Світло вимикатимуть за таким розкладом:
Підчерга 1.1: 08:00–12:00.
Підчерга 1.2: 08:00–12:00.
Підчерга 2.1: 08:00–12:00.
Підчерга 2.2: 12:00–15:00.
Підчерга 3.1: 12:00–15:00.
Підчерга 3.2: 12:00–15:00.
Підчерга 4.1: 15:00–18:00.
Підчерга 4.2: 15:00–18:00.
Підчерга 5.1: 15:00–18:00.
Підчерга 5.2: 18:00–21:00.
Підчерга 6.1: 18:00–21:00.
Підчерга 6.2: 18:00–21:00.
Графік відключення світла в Миколаївській області
У Миколаївській області оприлюднили попередній прогноз погодинних відключень на понеділок, 30 листопада. Згідно з повідомленням, графіки діятимуть від 06:00 до 23:59.
Попередні години відсутності електропостачання за підчергами:
Підчерга 1.1: 07:00–10:30, 14:00–20:30.
Підчерга 1.2: 10:30–14:00, 17:30–22:30.
Підчерга 2.1: 07:30–10:30, 14:00–17:30.
Підчерга 2.2: 12:30–17:30, 21:00–24:00.
Підчерга 3.1: 07:00–10:30, 17:30–21:00.
Підчерга 3.2: 10:30–17:30.
Підчерга 4.1: 05:30–07:00, 14:00–21:00.
Підчерга 4.2: 07:30–14:00, 21:00–24:00.
Підчерга 5.1: 05:30–07:00, 10:30–14:00, 21:00–22:30.
Підчерга 5.2: 05:30–07:00, 17:30–21:00.
Підчерга 6.1: 07:00–10:30, 14:00–17:30, 21:00–24:00.
Підчерга 6.2: 10:30–14:00, 17:30–21:00.
Водночас споживачів попереджають, що «жовті» години на графіку позначають час перемикання підчерг, а також періоди, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень.
Графік відключення світла в Харківській області
У Харківській області в понеділок, 30 листопада, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби — від 00:00 до 24:00.
Обмеження запроваджують за вказівкою НЕК «Укренерго» через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами.
Орієнтовні години відсутності електроенергії з урахуванням часу на перемикання:
Підчерга 1.1: 01:00–04:30, 11:30–15:00, 18:30–20:00, 22:00–24:00.
Підчерга 1.2: 01:00–04:30, 11:30–15:00, 18:30–20:00, 22:00–24:00.
Підчерга 2.1: 11:30–15:00, 18:30–24:00.
Підчерга 2.2: 08:00–15:00, 18:30–20:00, 22:00–24:00.
Підчерга 3.1: 04:30–08:00, 15:00–20:00.
Підчерга 3.2: 04:30–08:00, 15:00–20:00, 22:00–24:00.
Підчерга 4.1: 06:00–08:00, 11:30–13:00, 15:00–18:30.
Підчерга 4.2: 06:00–08:00, 15:00–18:30.
Підчерга 5.1: 08:00–11:30, 15:00–18:30, 20:00–22:00.
Підчерга 5.2: 08:00–11:30, 13:00–18:30, 20:00–22:00.
Підчерга 6.1: 00:00–01:00, 08:00–11:30, 13:00–18:30, 20:00–22:00.
Підчерга 6.2: 00:00–01:00, 08:00–11:30, 13:00–15:00, 18:30–22:00.
Крім того, для промисловості та бізнесу від 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
У «Харківобленерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому споживачам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних ресурсах компанії.