Відключення світла / © ТСН

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Доповнено додатковими матеріалами

В Україні 30 листопада продовжать діяти графіки відключень світла. Обмеження запроваджують через складну ситуацію в енергосистемі та наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Графіки відключень для споживачів відрізнятимуться залежно від регіону та черги.

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Графік відключення світла в Києві

У понеділок, 30 листопада, у Києві діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Час знеструмлень залежатиме від групи споживачів.

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Години відсутності електропостачання:

Група 1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

Група 2: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

Група 3: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

Група 4: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

Група 5: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

Група 6: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

Група 7: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

Група 8: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

Група 9: 11:30–18:00.

Група 10: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

Група 11: 13:00–19:30.

Група 12: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

Група 13: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

Група 14: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

Група 15: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

Група 16: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

Група 17: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

Група 18: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

Група 19: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

Група 20: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

Група 21: 11:30–18:00.

Група 22: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

Група 23: 13:00–19:30.

Група 24: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

Група 25: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

Група 26: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

Група 27: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

Група 28: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

Група 29: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

Група 30: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

Група 31: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

Група 32: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

Група 33: 11:30–18:00.

Група 34: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

Група 35: 13:00–19:30.

Група 36: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

Група 37: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

Група 38: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

Група 39: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

Група 40: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

Група 41: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

Група 42: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

Група 43: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

Група 44: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

Група 45: 11:30–18:00.

Група 46: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

Група 47: 13:00–19:30.

Група 48: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

Група 49: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

Група 50: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

Група 51: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

Група 52: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

Група 53: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

Група 54: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

Група 55: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

Група 56: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

Група 57: 11:30–18:00.

Група 58: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

Група 59: 13:00–19:30.

Група 60: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині в понеділок, 30 листопада, електроенергію вимикатимуть за таким розкладом:

Підгрупа 1.1: 08:00–13:30, 19:00–22:00.

Підгрупа 1.2: 08:00–13:30, 19:00–22:30.

Підгрупа 2.1: 09:30–15:30, 20:00–22:30.

Підгрупа 2.2: 09:30–15:30, 20:00–23:30.

Підгрупа 3.1: 13:00–17:00, 22:00–24:00.

Підгрупа 3.2: 11:30–17:00, 22:00–24:00.

Підгрупа 4.1: 13:00–19:30, 23:00–24:00.

Підгрупа 4.2: 13:00–19:30.

Підгрупа 5.1: 06:00–10:00, 16:30–20:30.

Підгрупа 5.2: 08:00–12:00, 16:30–22:00.

Підгрупа 6.1: 06:00–10:00, 15:00–20:00.

Підгрупа 6.2: 06:00–08:30, 15:00–20:30.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

На Івано-Франківщині за вказівкою НЕК «Укренерго» змінили графіки погодинних відключень електроенергії на понеділок, 30 листопада.

Відключення Івано-Франківськ. / © ДТЕК

Раніше оприлюднений розклад уже неактуальний. Нові години знеструмлень споживачі можуть переглянути на графіку та офіційних ресурсах енергетичної компанії.

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Графік відключення світла в Житомирській області 30 листопада

У Житомирі та області діятиме такий розклад погодинних відключень:

Черга 1.1: 06:00–09:00, 13:00–16:00, 20:00–24:00.

Черга 1.2: 06:00–09:00, 13:00–16:00.

Черга 2.1: 12:00–16:00, 19:00–22:00.

Черга 2.2: 12:00–16:00, 19:00–22:00.

Черга 3.1: 13:00–16:00, 20:00–24:00.

Черга 3.2: 13:00–16:00, 20:00–24:00.

Черга 4.1: 09:00–13:00, 16:00–20:00.

Черга 4.2: 06:00–09:00, 16:00–20:00.

Черга 5.1: 09:00–13:00, 16:00–19:00.

Черга 5.2: 09:00–13:00, 16:00–19:00.

Черга 6.1: 08:00–12:00, 16:00–20:00.

Черга 6.2: 08:00–12:00, 16:00–20:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області 30 листопада

У Запорізькій області за командою НЕК «Укренерго» протягом доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень.

Години відсутності електропостачання з урахуванням 30 хвилин на перемикання:

Черга 1.1: 00:00–02:00, 11:00–16:00, 21:00–24:00.

Черга 1.2: 07:30–12:30, 16:30–21:30.

Черга 2.1: 00:00–00:30, 05:30–10:30, 14:30–19:30, 23:30–24:00.

Черга 2.2: 01:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–24:00.

Черга 3.1: 00:00–02:30, 17:00–22:00.

Черга 3.2: 06:30–11:30, 15:30–20:30.

Черга 4.1: 02:00–07:00, 12:30–17:30, 23:30–24:00.

Черга 4.2: 10:00–15:00, 19:00–24:00.

Черга 5.1: 06:00–11:00, 15:00–20:00.

Черга 5.2: 12:00–17:00, 21:30–24:00.

Черга 6.1: 00:00–00:30, 10:00–15:00, 19:00–24:00.

Черга 6.2: 05:30–10:30, 14:30–19:30.

Крім того, від 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі — п'ять черг.

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Графік відключення світла в Полтавській області 30 листопада

На Полтавщині через складну ситуацію в енергосистемі графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.

Обсяг обмежень змінюватиметься залежно від часу:

00:00–06:00 — 1 черга.

06:00–08:00 — 2 черги.

08:00–13:00 — 2,5 черги.

13:00–20:00 — 3,5 черги.

20:00–23:59 — 2,5 черги.

Графік відключення світла в Сумській області 30 листопада

У Сумській області 30 листопада також діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, визначених НЕК «Укренерго».

Відключення світла. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Черкаській області 30 листопада

На Черкащині через наслідки російських ракетно-дронових атак графіки погодинних відключень діятимуть від 06:00 до 24:00.

Години відсутності електроенергії за чергами:

Черга 1.1: 08:00–10:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00.

Черга 1.2: 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00.

Черга 2.1: 08:00–10:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00.

Черга 2.2: 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00.

Черга 3.1: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 16:00–19:00.

Черга 3.2: 06:00–08:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00, 23:00–24:00.

Черга 4.1: 06:00–08:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00.

Черга 4.2: 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00.

Черга 5.1: 12:00–15:00, 18:00–21:00.

Черга 5.2: 08:00–11:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00.

Черга 6.1: 08:00–10:00, 12:00–15:00, 18:00–20:00.

Черга 6.2: 08:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–21:00.

Графік відключення світла в Рівненській області 30 листопада

Рівненська міська рада оприлюднила графік погодинних відключень електроенергії на понеділок, 30 листопада.

Світло вимикатимуть за таким розкладом:

Підчерга 1.1: 08:00–12:00.

Підчерга 1.2: 08:00–12:00.

Підчерга 2.1: 08:00–12:00.

Підчерга 2.2: 12:00–15:00.

Підчерга 3.1: 12:00–15:00.

Підчерга 3.2: 12:00–15:00.

Підчерга 4.1: 15:00–18:00.

Підчерга 4.2: 15:00–18:00.

Підчерга 5.1: 15:00–18:00.

Підчерга 5.2: 18:00–21:00.

Підчерга 6.1: 18:00–21:00.

Підчерга 6.2: 18:00–21:00.

Графік відключення світла в Миколаївській області

У Миколаївській області оприлюднили попередній прогноз погодинних відключень на понеділок, 30 листопада. Згідно з повідомленням, графіки діятимуть від 06:00 до 23:59.

Попередні години відсутності електропостачання за підчергами:

Підчерга 1.1: 07:00–10:30, 14:00–20:30.

Підчерга 1.2: 10:30–14:00, 17:30–22:30.

Підчерга 2.1: 07:30–10:30, 14:00–17:30.

Підчерга 2.2: 12:30–17:30, 21:00–24:00.

Підчерга 3.1: 07:00–10:30, 17:30–21:00.

Підчерга 3.2: 10:30–17:30.

Підчерга 4.1: 05:30–07:00, 14:00–21:00.

Підчерга 4.2: 07:30–14:00, 21:00–24:00.

Підчерга 5.1: 05:30–07:00, 10:30–14:00, 21:00–22:30.

Підчерга 5.2: 05:30–07:00, 17:30–21:00.

Підчерга 6.1: 07:00–10:30, 14:00–17:30, 21:00–24:00.

Підчерга 6.2: 10:30–14:00, 17:30–21:00.

Водночас споживачів попереджають, що «жовті» години на графіку позначають час перемикання підчерг, а також періоди, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень.

Графік відключення світла в Харківській області

У Харківській області в понеділок, 30 листопада, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби — від 00:00 до 24:00.

Обмеження запроваджують за вказівкою НЕК «Укренерго» через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами.

Орієнтовні години відсутності електроенергії з урахуванням часу на перемикання:

Підчерга 1.1: 01:00–04:30, 11:30–15:00, 18:30–20:00, 22:00–24:00.

Підчерга 1.2: 01:00–04:30, 11:30–15:00, 18:30–20:00, 22:00–24:00.

Підчерга 2.1: 11:30–15:00, 18:30–24:00.

Підчерга 2.2: 08:00–15:00, 18:30–20:00, 22:00–24:00.

Підчерга 3.1: 04:30–08:00, 15:00–20:00.

Підчерга 3.2: 04:30–08:00, 15:00–20:00, 22:00–24:00.

Підчерга 4.1: 06:00–08:00, 11:30–13:00, 15:00–18:30.

Підчерга 4.2: 06:00–08:00, 15:00–18:30.

Підчерга 5.1: 08:00–11:30, 15:00–18:30, 20:00–22:00.

Підчерга 5.2: 08:00–11:30, 13:00–18:30, 20:00–22:00.

Підчерга 6.1: 00:00–01:00, 08:00–11:30, 13:00–18:30, 20:00–22:00.

Підчерга 6.2: 00:00–01:00, 08:00–11:30, 13:00–15:00, 18:30–22:00.

Крім того, для промисловості та бізнесу від 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

У «Харківобленерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому споживачам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних ресурсах компанії.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Відключення в Чернівецькій області. / © ДТЕК

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