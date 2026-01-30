ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
230
1 хв

Світла немає по 16-18 годин. на добу: влада одної областей заявила про складну ситуацію

Влада Хмельниччини наголошує, що ситуація в енергосистемі області залишається складною.

Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

У Хмельницькій області ситуація з електропостачанням залишається складною. В населених пунктах регіону діють 4,5 черги погодинних відключень світла.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

З його слів, у середньому світла у домівках місцевих мешканців немає по 16-18 годин на добу.

Водночас, наголосив він, заклади охорони здоров’я забезпечені генераторами на 100%, заклади освіти — на 90%, соціальна сфера — також на 100%. Крім того, для посилення енергетичної стійкості працюють когенераційні установки.

На Хмельниччині утворено 467 пунктів незламності, з яких 382 готові до відкриття, 85 — уже працюють. Вони забезпечені автономним живленням, водою, базовими продуктами, інтернетом та найнеобхіднішим.

До слова, в «Хмельницькобленерго» повідомили, що протягом 30 січня в області також діятиме графік погодинних відключень. Прогнозована тривалість відключень протягом доби — 16-18 годин.

Графік відключень світла на Хмельниччині 30 січня. Фото: обленерго.

Нагадаємо, експертка Вікторія Войціцька вважає, що відключення світла в Україні триватимуть ще щонайменше рік. З її слів, ситуація в енергосистемі залежатиме від того, наскільки швидко будуть відновлювати те, що було пошкоджено під час атак РФ. Крім того, важливим фактором є ночі удари росіян по інфраструктурі.

Своєю чергою, радниця секретаря РНБО з питань енергетики Ольга Бабій вважає, що українцям варто готуватися до відключень навіть влітку — незалежно від того, чи триватимуть ракетні обстріли.

230
