Світла немає по всій країні: в уряді повідомили, де ситуація найкритичніша

Відключення світла.

Станом на 14 січня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зокрема, через російські удари по енергетичних об’єктах і похолодання.

Про це повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

З його слів, досі найскладніша ситуація у столичному регіоні. У Києві і в Київській області застосовують мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

“Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови”, - наголосив він.

Окрім того, певні обмеження тривають і в Одеській області. У регіоні - аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак. На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тис. споживачів. Станом на ранок без електропостачання залишалися понад 40 тис. абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

Окрім того, через несприятливі погодні умови знеструмлені 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

Сьогодні у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

“У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів”, - наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, в уряді наголошують, що ситуація в енергосистемі Києва залишається складною. У столиці досі діють аварійні відключення світла замість планових. Причина - масовані атаки РФ, а також погіршення погодних умов.

Зауважимо, вночі проти 13 січня ворог завдав чергового масованого удару по енергооб’єктах, що призвело до погіршення ситуації зі світлом в Києві. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко охарактеризував стан енергосистеми столиці як критичний.