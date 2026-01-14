ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
2 хв

Світла немає по всій країні: в уряді повідомили, де ситуація найкритичніша

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень світла, але у деяких областях запровадили аварійні вимкнення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла.

Станом на 14 січня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зокрема, через російські удари по енергетичних об’єктах і похолодання.

Про це повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

З його слів, досі найскладніша ситуація у столичному регіоні. У Києві і в Київській області застосовують мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

“Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови”, - наголосив він.

Окрім того, певні обмеження тривають і в Одеській області. У регіоні - аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак. На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тис. споживачів. Станом на ранок без електропостачання залишалися понад 40 тис. абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

Окрім того, через несприятливі погодні умови знеструмлені 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

Сьогодні у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

“У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів”, - наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, в уряді наголошують, що ситуація в енергосистемі Києва залишається складною. У столиці досі діють аварійні відключення світла замість планових. Причина - масовані атаки РФ, а також погіршення погодних умов.

Зауважимо, вночі проти 13 січня ворог завдав чергового масованого удару по енергооб’єктах, що призвело до погіршення ситуації зі світлом в Києві. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко охарактеризував стан енергосистеми столиці як критичний.

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie