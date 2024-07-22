"Світла памʼять пані Ірині": Буданов зробив заяву після вбивства мовознавиці Фаріон

Сьогодні, 22 липня, Україна попрощалася з громадською діячкою та науковицею Іриною Фаріон.

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що холоднокровне вбивство відомої мовознавиці Ірини Фаріон — це виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців.

Про це йшлося у дописі Кирила Буданова 22 липня.

"Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці - виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців", — написав Кирило Буданов.

За словами начальника Головного управління розвідки МО, ця трагедія вкотре продемонструвала, що ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати українців.

"Відтак, ми не маємо права забувати, що попри наші відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання - священне. Це фундамент нашої свободи і кожен, хто на це зазіхає - має бути покараний. Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави. Світла памʼять пані Ірині", — написав начальник Головного управління розвідки МО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вбивство Ірини Фаріон: сусіди усе бачили! Чому вбивцю досі не знайшли?!

У Львові попрощалися з Іриною Фаріон. Колишню нардепку та відому мовознавицю невідомий застрелив просто за кілька метрів від її власного будинку, а перед цим тижнями стежив за нею, коли сидів на лавці під під’їздом.

Міністра внутрішніх справ викликали до Зеленського на доповідь щодо розслідування.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.