Світла стане більше: експерти потішили новинами про зменшення відключень

Відключення світла.

Ситуація в енергосистемі України поступово покращується. Основні атомні блоки вже вийшли на свою номінальну потужність роботи, а це позначиться на тривалості відключень світла.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі “КИЇВ24”.

“Вже зменшуються графіки погодинних відключень. Вчора від вечора і сьогодні вони вже будуть меншими, ніж це було кілька днів тому. Всі дев’ять атомних блоків вийшли на свою номінальну потужність”, - наголосив експерт.

Крім того, з його слів, напередодні ввечері збільшився імпорт електричної енергії до 1000 МВт. Це також призвело зменшення графіків погодинних відключень.

“Так завжди - в перші дні після атаки зменшується генерація, застосовуються серйозні мереживні обмеження. Потім поступово відновлюється енергетична система і ситуація стабілізується”, - пояснив Омельченко.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що енергосистема України готова до зими. Втім, все ж треба враховувати перспективу посилення обстрілів об’єктів енергетики армією РФ, наголошує він. Саме тому відключення електроенергії в Україні можуть тривати всю зиму.

Своєю чергою, депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк наголошує, що відключення світла взимку будуть ще довшими. Зокрема, через похолодання. Крім того, споживання взимку електроенергії зростає.

