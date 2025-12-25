Світла стане більше: Україна купує електроенергію за кордоном

Енергосистема / © Associated Press

Постачання електроенергії в Україну із сусідніх країн Євросоюзу стане більш прогнозованим та надійним. «Укренерго» успішно провела перший в історії українського ринку спільний місячний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Про це компанія повідомила на офіційній сторінці.

Результати торгів продемонстрували, що бізнес вкрай зацікавлений у стабільних поставках енергоресурсу в Україну. Запити потенційних компаній-постачальників значно перевищили обсяг виставленої на розподіл пропозиції.

Найбільша конкуренція розгорнулася на кордоні з Угорщиною, де загальний запитуваний трейдерами обсяг сягнув рекордних 4625 МВт, що вдесятеро більше за фактично розподілені 460 МВт. У боротьбі за цей напрямок взяли участь 37 учасників, з яких право на імпорт вибороли 20 компаній із граничною ціною 13,4 євро за мегават.

Схожа ситуація спостерігалася і на інших напрямках. На кордоні зі Словаччиною за доступні 172 МВт змагалися 38 учасників, які сумарно подали заявки на 1826 МВт. У підсумку переможцями стали 20 компаній, а ціна перетину склала 16 євро за мегават.

Румунський напрямок також показав високий попит: при розподілених 172 МВт запит склав 1815 МВт. Тут перемогу здобули 10 із 23 учасників, зафіксувавши ціну на рівні 10,82 євро за мегават.

Що це дає енергосистемі України

Перехід на спільні європейські аукціони є важливим кроком в умовах постійної загрози російських атак на енергетичну інфраструктуру.

В «Укренерго» наголошують, що новий механізм дозволить значно підвищити стабільність роботи енергосистеми, оскільки імпорт стане гарантованим та прозорим. Крім того, у довгостроковій перспективі конкуренція на аукціонах сприятиме зниженню вартості електроенергії, що імпортується з Європи для потреб українських споживачів та бізнесу.

