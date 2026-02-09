Світла стане менше: в Україні готуються до жорсткіших відключень ‒ заява Міненергетики

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

В Україні у вівторок і середу графіки відключення електроенергії будуть жорсткішими через похолодання та підвищене навантаження на енергосистему.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з підготовки до зими.

Чому посилюють відключення

За словами Шмигаля, низькі температури різко збільшують споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

Ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу тривають цілодобово, однак у вівторок і середу ситуація залишатиметься складною — аналогічно до поточної.

Вдень енергосистему частково підтримує сонячна генерація, але цього недостатньо для покриття пікових навантажень.

Кого забезпечуватимуть у першу чергу

Уряд переглядає перелік об’єктів критичної інфраструктури. Пріоритет залишається незмінним:

лікарні;

водоканали;

соціальні об’єкти.

Інші установи поступово переводитимуть на автономне живлення та забезпечуватимуть генераторами. Це дозволить вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів.

Раніше, енергетик дав невтішний прогноз щодо світла в Україні. Є серйозні побоювання, що навіть до початку наступного опалювального сезону ситуація зі світлом може не зазнати суттєвих покращень.