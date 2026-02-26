- Дата публікації
Світла знову поменшає: де і коли діятимуть графіки відключень 27 лютого
У п’ятницю, 27 лютого, у більшості регіонів України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських атак.
У п’ятницю, 27 лютого, українцям знову доведеться підлаштовуватися під графіки відключень світла. Обмеження електропостачання триватимуть протягом усієї доби у більшості регіонів нашої країни.
Про це повідомила пресслужба національної енергетичної компанії «Укренерго».
Що відомо про відключення світла 27 лютого
Як зазначають енергетики, головною причиною повернення до жорстких заходів обмеження є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на вітчизняні енергооб’єкти. Окрім побутових споживачів, відключення зачеплять і промисловість — для них діятимуть спеціальні графіки обмеження потужності.
«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначають у компанії.
Також графіки відключень для всіх черг публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.
Заклик до економії
Фахівці «Укренерго» також наполегливо просять українців ощадливо споживати електроенергію в ті години, коли вона з’являється за графіком.
Такий свідомий підхід допоможе суттєво зменшити навантаження на пошкоджену енергосистему та уникнути додаткових аварійних ситуацій чи позапланових знеструмлень.
Нагадаємо, після чергового російського обстрілу у низці областей України вимушено застосовані аварійні відключення світла. Графіки не діють у п’яти областях.