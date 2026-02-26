ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
425
1 хв

Світла знову поменшає: де і коли діятимуть графіки відключень 27 лютого

У п’ятницю, 27 лютого, у більшості регіонів України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських атак.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 27 лютого

У п’ятницю, 27 лютого, українцям знову доведеться підлаштовуватися під графіки відключень світла. Обмеження електропостачання триватимуть протягом усієї доби у більшості регіонів нашої країни.

Про це повідомила пресслужба національної енергетичної компанії «Укренерго».

Що відомо про відключення світла 27 лютого

Як зазначають енергетики, головною причиною повернення до жорстких заходів обмеження є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на вітчизняні енергооб’єкти. Окрім побутових споживачів, відключення зачеплять і промисловість — для них діятимуть спеціальні графіки обмеження потужності.

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначають у компанії.

Також графіки відключень для всіх черг публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Заклик до економії

Фахівці «Укренерго» також наполегливо просять українців ощадливо споживати електроенергію в ті години, коли вона з’являється за графіком.

Такий свідомий підхід допоможе суттєво зменшити навантаження на пошкоджену енергосистему та уникнути додаткових аварійних ситуацій чи позапланових знеструмлень.

Нагадаємо, після чергового російського обстрілу у низці областей України вимушено застосовані аварійні відключення світла. Графіки не діють у п’яти областях.

