Світла знову стане менше: українців попередили про тривалі відключення

В Україні вже найближчими днями відключення світла стануть більш тривалими. У ремонт виведуть ще один енергоблок-тисячник на атомній електростанції.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому".

Зазначається, що в липні дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися. Втім, у компанії наголошують, що завдяки поточному графікові ремонтів - восени вдасться максимально скоротити тривалість вимушених відключень світла.

Також в компанії підкреслили, що проводять планові ремонти енергоблоків на АЕС із випередженням графіка.

"В останні місяці "Енергоатом" вже завершив ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій роботі атомників, загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткові 171,84 млн кВт електроенергії, скоротивши тривалість відключень у червні", - наголосив голова "Енергоатому" Петро Котін.

Зазначається, що цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької атомних електростанція. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводяться.

Нагадаємо, в уряді обіцяють українцям більше світла, бо запровадять новий режим відключень світла. Це допоможе збільшити кількість годин в добі, коли буде електропостачання.

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