Світлі, талановиті, перспективні: у боях під Бахмутом загинули двоє могилянців

Ще двоє студентів "Могилянки" загинули під час захисту України.

Війна продовжує забирати життя найкращих. Захищаючи свободу та незалежність України, у боях під Бахмутом загинули Валентин Дем’яненко та Гліб Іванов — студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це повідомили в університеті.

Гліб Іванов навчався на курсі політології факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА. Влітку цього року мав отримати диплом.Від початку повномасштабної війни Росії проти України Гліб вступив до лав ТрО та долучився до оборони нашої країни.

Валентин Дем’яненко — студент факультету економічних наук НаУКМА, який у червні 2022 року мав отримати диплом менеджера. Втім, 24 лютого Валентин узяв академічну відпустку та добровільно пішов захищати Україну. Планував у лютому 2023 року повернутися до навчання та влітку закінчити університет.

Останні два тижні Валентин і Гліб провели поблизу Бахмута Донецької області, де в запеклих боях до останнього героїчно боролися, захищаючи Україну.

"Обидва були світлими, талановитими, перспективними, сповненими планів на майбутнє... Могилянська спільнота висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям хлопців. Вони назавжди залишаться могилянцями, нашими відважними захисниками. Найменше, що ми можемо зробити в пам’ять про Валентина і Гліба — це докласти всіх зусиль, щоб перемогти і збудувати таку країну, про яку вони мріяли і за яку загинули", — зазначають у Могилянці.

Там також повідомили, що прощання із загиблим героєм Валентином Дем'яненком відбудеться 26 січня об 11:00 в смт Коцюбинське (вул. Бакала, біля церкви).

Усіх також запрошують на поминальний обід, що проходитиме за адресою: смт Коцюбинське, вул. Залізнична, 1Е.

Допомогти коштами родині Валентина Дем’яненка

Допомогти сім’ї Гліба Іванова

Також у боях з російськими загарбниками під Бахмутом Донецької області загинув володар Кубка світу з ММА.

Едуард Костриця був чемпіоном України зі змішаних єдиноборств.

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