Світло буде 4-5 годин на добу: влада обласного центру на заході попередила про жорсткі відключення

Відключення світла. / © Associated Press

Реклама

У суботу, 7 лютого, армія РФ атакувала в Івано-Франківській області енергетичну інфраструктуру підстанції, а також Бурштинську електростанцію. Ситуація зі світлом складна.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Русла Марцінків в ефірі «КИЇВ24».

З його слів, протягом деякого періоду світло в області буде лише про чотири-п’ять годин протягом доби.

Реклама

«Запроваджені жорсткі графіки відключення. Приблизно 4-5 годин є світло. Декілька днів ситуація точно не буде кращою», — наголосив він.

Марцінків також закликає мешканців громад робити запас води, зарядити пристрої та ставитися з розумінням до тимчасових відключень.

«Всі наші служби працюють. Але відключення світла може бути тривалим. Декілька днів можуть бути жорсткі графіки», — додав він.

Нагадаємо, вночі та зранку 7 лютого Росія потужно атакувала ТЕЦ і енергомережу на Прикарпатті. Через складну ситуацію в енергосистемі в області одночасно застосовано 4,5 черги графіків відключення електроенергії, а також аварійні вимкнення.

Реклама

Також РФ вдарила по критичній підстанції у Львівській області. Експерти попередили про можливі перебої в енергопостачанні західних регіонів. Йдеться про Західноукраїнську електропідстанцію, що є найбільшою електропідстанцією Європи.