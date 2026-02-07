ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3024
Час на прочитання
1 хв

Світло буде 4-5 годин на добу: влада обласного центру на заході попередила про жорсткі відключення

Росіяни потужно вдарили по енергетичних об’єктах Івано-Франківської області.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

У суботу, 7 лютого, армія РФ атакувала в Івано-Франківській області енергетичну інфраструктуру підстанції, а також Бурштинську електростанцію. Ситуація зі світлом складна.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Русла Марцінків в ефірі «КИЇВ24».

З його слів, протягом деякого періоду світло в області буде лише про чотири-п’ять годин протягом доби.

«Запроваджені жорсткі графіки відключення. Приблизно 4-5 годин є світло. Декілька днів ситуація точно не буде кращою», — наголосив він.

Марцінків також закликає мешканців громад робити запас води, зарядити пристрої та ставитися з розумінням до тимчасових відключень.

«Всі наші служби працюють. Але відключення світла може бути тривалим. Декілька днів можуть бути жорсткі графіки», — додав він.

Нагадаємо, вночі та зранку 7 лютого Росія потужно атакувала ТЕЦ і енергомережу на Прикарпатті. Через складну ситуацію в енергосистемі в області одночасно застосовано 4,5 черги графіків відключення електроенергії, а також аварійні вимкнення.

Також РФ вдарила по критичній підстанції у Львівській області. Експерти попередили про можливі перебої в енергопостачанні західних регіонів. Йдеться про Західноукраїнську електропідстанцію, що є найбільшою електропідстанцією Європи.

Дата публікації
Кількість переглядів
3024
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie