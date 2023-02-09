Світло буде: у більшості регіонів вдень 9 лютого не вимикатимуть електроенергію

Втім, Герус закликав дотримуватися економного споживання у пікові години.

Вдень 9 лютого майже немає дефіциту елетроенергії, тому у більшості регіонів не запроваджуватимуть графіки відключення світла.

Про це повідомив нардеп, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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Він пояснив, що 9 лютого через сприятливу погоду працюють сонячні електростанції (СЕС), що впливає на зростання генерації.

"Відповідно у більшості регіонів України вдень обмеження в подачі електроенергії не застосовуються. Такі обмеження застосовуються лише у тих регіонах, де є проблеми із мережами та підстанціями (мережеві обмеження), а саме: м. Одеса та частково Одеська обл., м.Київ та частково Київська обл., Житомирська обл", - йдеться у його дописі.

Втім, Герус закликав дотримуватися економного споживання у пікові години - від 17:00 до 20:00.

"Проте енергетична система працює в онлайн-режимі, в кожну секунду попит має дорівнювати пропозиції. Тому вдень, коли працюють сонячні електростанції, маємо відсутність дефіциту, а у години вечірнього пікового споживання - вже знову дефіцит", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, чи будуть вимикати світло навесні.

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