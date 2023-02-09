Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Світло буде: у більшості регіонів вдень 9 лютого не вимикатимуть електроенергію

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
580
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Світло буде: у більшості регіонів вдень 9 лютого не вимикатимуть електроенергію

Фото: Associated Press

Втім, Герус закликав дотримуватися економного споживання у пікові години.

Вдень 9 лютого майже немає дефіциту елетроенергії, тому у більшості регіонів не запроваджуватимуть графіки відключення світла. 

Про це повідомив нардеп, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. 

Він пояснив, що 9 лютого через сприятливу погоду працюють сонячні електростанції (СЕС), що впливає на зростання генерації. 

"Відповідно у більшості регіонів України вдень обмеження в подачі електроенергії не застосовуються. Такі обмеження застосовуються лише у тих регіонах, де є проблеми із мережами та підстанціями (мережеві обмеження), а саме: м. Одеса та частково Одеська обл., м.Київ та частково Київська обл., Житомирська обл", - йдеться у його дописі. 

Втім, Герус закликав дотримуватися економного споживання у пікові години - від 17:00 до 20:00.

"Проте енергетична система працює в онлайн-режимі, в кожну секунду попит має дорівнювати пропозиції. Тому вдень, коли працюють сонячні електростанції, маємо відсутність дефіциту, а у години вечірнього пікового споживання - вже знову дефіцит", - зазначив нардеп. 

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, чи будуть вимикати світло навесні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
580
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація